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Следователи нашли важную улику по делу взрывов у автобуса "Боруссии"

12.05.2017 13:33 — Разное | Tut.by  
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В Германии следователи нашли у мужчины, предположительно устроившего взрывы у автобуса с футболистами дортмундской «Боруссии», новые улики, говорящие о его причастности к содеянному, сообщает издание «Шпигель-онлайн».


Фото: Reuters

У 28-летнего Сергея В. были обнаружены заметки на русском и немецком языках, которые содержат обрывочные сведения о месте, где произошли взрывы, и в которых упоминается информация о радиочастотах, подходящих для дистанционного приведения в действие взрывных устройств. По данным графологической экспертизы, заметки были сделаны подозреваемым собственноручно.

Ранее сообщалось, что, согласно версии следователей, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, была жажда наживы. Полиция установила, что Сергей перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тыс. акций клуба, потратив на это 78 тысяч евро. В случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до 4 млн евро.

Взрывы произошли 11 апреля. В результате пострадал испанский защитник дортмундского клуба Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. По мнению прокуратуры, подозреваемый действовал в одиночку.

 
 
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В Германии следователи нашли у мужчины, предположительно устроившего взрывы у автобуса с футболистами дортмундской "Боруссии", новые улики, говорящие о его...

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