В Германии следователи нашли у мужчины, предположительно устроившего взрывы у автобуса с футболистами дортмундской «Боруссии», новые улики, говорящие о его причастности к содеянному, сообщает издание « Шпигель-онлайн ».



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У 28-летнего Сергея В . были обнаружены заметки на русском и немецком языках, которые содержат обрывочные сведения о месте, где произошли взрывы, и в которых упоминается информация о радиочастотах, подходящих для дистанционного приведения в действие взрывных устройств. По данным графологической экспертизы, заметки были сделаны подозреваемым собственноручно.

Ранее сообщалось, что, согласно версии следователей, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, была жажда наживы . Полиция установила, что Сергей перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тыс. акций клуба, потратив на это 78 тысяч евро. В случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до 4 млн евро.

Взрывы произошли 11 апреля. В результате пострадал испанский защитник дортмундского клуба Марк Бартра , у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. По мнению прокуратуры, подозреваемый действовал в одиночку.