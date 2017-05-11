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Национальная украинская телерадиокомпания отказалась транслировать ЧМ-2018 из России
12.05.2017 13:43 — Разное | Ежедневник
И это несмотря на то, что компания купила права на трансляцию за сумму «в пределах 6 млн долларов».
Национальная общественная телерадиокомпания Украины не будет транслировать чемпионат мира по футболу — 2018, который пройдет в России, сообщает
По словам Аласания, договор с FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу — 2018 заключен, но организация намерена отказаться от нее. «Украина не воспримет картинку из Москвы, которая будет напичкана пропагандой. В России и спорт в том числе используется как боевое искусство», — сказал глава правления.
Аласания заявил, что компания купила права на трансляцию за сумму «в пределах 6 млн долларов». Он пояснил, что отказ от трансляции ЧМ-2018 будет убыточен для вещателя. «Да, отказ невыгоден, но есть вещи, которые намного дороже денег. Даже если Украина попадет на чемпионат, мы все равно откажемся», — пояснил он.
Аласания также отметил, что советовался с «крупными футбольными иерархами», которые надеются, что сборная Украины не попадет на ЧМ-2018.
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И это несмотря на то, что компания купила права на трансляцию за сумму «в пределах 6 млн долларов».
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