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Национальная украинская телерадиокомпания отказалась транслировать ЧМ-2018 из России

12.05.2017 13:43 — Разное | Ежедневник  
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Национальная украинская телерадиокомпания отказалась транслировать ЧМ-2018 из России

И это несмотря на то, что компания купила права на трансляцию за сумму «в пределах 6 млн долларов».

Национальная общественная телерадиокомпания Украины не будет транслировать чемпионат мира по футболу — 2018, который пройдет в России, сообщает РБК со ссылкой на главу правления Зураба Аласания. Украина не воспримет «пропагандистскую» картинку из Москвы, сказал он.

По словам Аласания, договор с FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу — 2018 заключен, но организация намерена отказаться от нее. «Украина не воспримет картинку из Москвы, которая будет напичкана пропагандой. В России и спорт в том числе используется как боевое искусство», — сказал глава правления.

Аласания заявил, что компания купила права на трансляцию за сумму «в пределах 6 млн долларов». Он пояснил, что отказ от трансляции ЧМ-2018 будет убыточен для вещателя. «Да, отказ невыгоден, но есть вещи, которые намного дороже денег. Даже если Украина попадет на чемпионат, мы все равно откажемся», — пояснил он.

Аласания также отметил, что советовался с «крупными футбольными иерархами», которые надеются, что сборная Украины не попадет на ЧМ-2018.

 
 
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И это несмотря на то, что компания купила права на трансляцию за сумму «в пределах 6 млн долларов».

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