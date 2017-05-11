Лукашенко приказал начинать уроки в школах не раньше 9 утра

Александр Лукашенко вновь потребовал пересмотреть график работы общеобразовательных школ в Беларуси. По мнению президента, уроки в школах следует начинать не в восемь утра, а в девять.

«Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо», - заявил Лукашенко и добавил, что некоторые родители выступают против такого решения, но в первую очередь необходимо думать о здоровье детей, о том, как они усваивают в школе материал.

«Поэтому нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. Даже на автобусе 5-7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться», - отметил президент.

«Поэтому по образованию у нас должны быть серьезные подвижки. И к вступительным экзаменам мы тоже какие-то изменения внесли, но надо более существенно к этому подходить», - отдал Лукашенко очередное поручение, касающееся образования.

Напомним, что в апреле, во время последнего выступления Александра Лукашенко перед народом и парламентом была также поднята тема школьного образования. Президент заявил, что дети перегружены, уроки начинаются слишком рано, и приказал навести порядок в этой сфере.

«Несмотря на мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество учебников и пособий, не перегружать школьников излишними заданиями, в полной мере вопросы до сих пор не решены», - заявил Лукашенко, добавив, что перегруженная школьная программа отбивает у детей желание учиться и портит изх здоровье.