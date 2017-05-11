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Александр Глеб защитил дипломную работу в Академии управления при президенте

12.05.2017 14:03 — Разное | Tut.by  
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Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб защитил дипломную работу в Академии управления при президенте Беларуси, где получал второе высшее образование.

Информация об этом размещена в аккаунте академии в Instagram.


Фото: instagram.com/academy_live

Глеб защитил дипломную работу по специальности «Государственное управление и право».


Фото: instagram.com/academy_live

Зимой Александр Глеб снялся в имиджевом видеоролике Академии управления при президенте Беларуси.

Видео: Академия управления при Президенте Республики Беларусь

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В видеоролике Александр Глеб предстал как в образе студента в аудитории, успешно сдающего экзамен, так и на футбольном поле в компании других студентов. Мелькают на видеокадрах и некоторые персонажи белорусской политики, например, кандидат социологических наук, бывший министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина.


О том, что Александр Глеб получил студенческий билет Академии управления при президенте, стало известно осенью 2013 года.

Сейчас Александр Глеб выступает за клуб российской премьер-лиги «Крылья Советов» из Самары, главным тренером которого является белорусский специалист Вадим Скрипченко. Кроме того, за самарскую дружину играет форвард сборной Беларуси Сергей Корниленко.

 
 
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Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб защитил дипломную работу в Академии управления при президенте Беларуси, где получал второе высшее...

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