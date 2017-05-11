В Минске вынесли приговор мошенникам, которые похитили двух мужчин и продали их квартиры

В Минске вынесли приговор группе мошенников, которые в 2015 году втерлись в доверие к двум минчанам, похитили, получили от них доверенности на недвижимость и продали ее. Двое молодых людей и женщина получили 11, 7 и 9 лет лишения свободы.



Обвиняемые Лобач и Логуновский в зале суда. Нехайчик была под подпиской о невыезде, под стражу ее взяли прямо в зале суда

История с мошенниками, которые смогли обмануть двух минчан и продать их квартиры, началась в 2015 году. Как выбирали своих жертв обвиняемые — Денис Логуновский и Евгений Лобач — следствие так и не смогло установить. Но жертвами стали именно те, кто больше всего подвержен давлению: один из пострадавших сирота, а второй инвалид второй группы.

Логуновский учился на психологическом факультете вуза, жил в Заводском районе. Там он и познакомился с сообщницей Марией Нехайчик — представительницей цыганской национальности. Его приятель Лобач был действующим сотрудником отдела уголовного розыска РУВД Заводского района Минска.

К одному из потерпевших — Эдуарду Барцевичу — на «разведку» пришли как раз не мужчины, а их сообщница Нехайчик. Она представилась потенциальной квартиранткой, которая хочет снять у мужчины комнату.

— Мария приходила несколько дней, втиралась в доверие. В один из дней пришла и позвала на улицу. Там были эти двое парней, они затащили меня в машину и увезли. Похитили, — рассказывает потерпевший Эдуард. — В какой-то из дней Евгений и Денис пришли пьяные, привели девушек. Один ушел и забыл закрыть дверь, и я смог сбежать.

Эдуарда похитили 1 мая, а уже 4 мая продали одну из его квартир и дачу, рассказывают родственники потерпевшего.

Следствие смогло установить, что изначально мужчину увезли на дачу, а потом перевезли в квартиру, которую мошенники снимали на Харьковской. Позже туда привезли и второго пострадавшего.

— В результате похищения и установления с мужчиной доверительных отношений в силу его психофизических особенностей личности было совершено мошенничество в особо крупном размере в отношении имущества потерпевших: мошенники завладели двумя квартирами и дачей мужчины. Одну квартиру — на улице Маяковского — они смогли продать за 47 тысяч долларов по генеральной доверенности, которую мужчина выписал на мошенников. Также была продана дача за 20 миллионов неденоминированных рублей. Вторую квартиру продать не успели. Квартиру второго пострадавшего продали за 45 тысяч долларов, — объяснила гособвинитель Екатерина Высоцкая.

Молодых людей обвиняли по 12 статьям Уголовного кодекса. Среди них мошенничество, совершенное группой лиц, похищение человека и ограничение личной свободы человека, хранение и распространение порнографии и др.

В итоге суд в соответствии с предложением государственного обвинителя для Дениса Логуновского назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Второй обвиняемый, Евгений Лобач, получил 7 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Марию Нехайчик приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. У всех троих будет конфисковано имущество и они должны будут выплатить штраф по 100 базовых величин.

На дачу и квартиры, которые мошенники успели продать и где новые хозяева успели сделать ремонты, сейчас наложен арест.