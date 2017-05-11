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Крупнейший банк Азербайджана на грани краха

12.05.2017 14:14 — Разное | Ежедневник  
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Крупнейший банк Азербайджана на грани краха

Банк прекратил выплаты по внешнему долгу и начнет переговоры с кредиторами о реструктуризации.

Крупнейший банк Азербайджана – Международный банк Азербайджан (МБА), оказавшийся на грани краха в результате дефицита в стране валюты и острого валютного кризиса, передает Forbes.

МБА 10 мая пропустил платеж по основному долгу и процентам по кредиту на 100 млн долларов, говорится в сообщении госбанка. Часть его долгов в иностранной валюте будет заменена на суверенные облигации Азербайджана, а предлагаемый план реструктуризации станет обязательным, если его одобрят кредиторы, на долю которых приходится две трети задолженности в денежном выражении.

Цена облигаций банка с погашением в 2019 году падала на 15%, а доходность вырастала до 14,188%. Банк назвал решение о прекращении платежей «прискорбным». «Срочно необходимы дальнейшие меры для обеспечения долгосрочной жизнеспособности МБА», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что банк имеет и дочерний банк в России — МБА-Москва. В январе 2002 года он был открыт при поддержке правительства Азербайджана  и ему принадлежало 100% банка. Он входит в систему страхования вкладов и топ-150 банков по активам (24 млрд рублей). На его счетах в апреле было около 2,1 млрд рублей средств корпоративных клиентов и около 600 млн рублей средств физлиц.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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