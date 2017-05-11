Когда говорят «высокий клиренс», обычно подразумевают миллиметров 200−250, этого вполне хватает для серьезного внедорожника. Но в деревне Азино есть Audi 100 в кузове седан, чей дорожный просвет все 600 мм, а проходимости может позавидовать танк.





Автомобиль высотой в два с половиной метра создал дальнобойщик Александр Сентеров, как он сам признается, строил для души, а получился еще и помощник в хозяйстве. На момент нашего знакомства с «Монстриком» (так называет его хозяин) к автомобилю был присоединен прицеп для перевозки дров, размер которого сделает честь любому трактору.

Хорошая боевая машина «запорожец»

На встречу Александр Сентеров приехал за рулем ухоженной Audi 100, сыто урчащей двухлитровым двигателем. Автомобиль не может не обращать на себя внимания: выпущенная в 1986 году «сотка» находится в идеальном состоянии, ни «жучков», ни тонны слоев шпатлевки на порогах и много-много разных усовершенствований. Все в машине Александр делал самостоятельно, а оттачивал свои навыки он на «запорожце»!





— Мой водительский стаж 24 года, а за рулем я с 12 лет. Первой машиной, где довелось покрутить баранку, был отцовский ЗИЛ-131. Ремонтировали его тоже вместе, поэтому устройство машины знал не хуже местного механика. Спустя несколько лет до получения прав, смог накопить на собственную машину — «запорожец». Отличная техника, сейчас бы купил не раздумывая, найти бы в хорошем состоянии.





Именно первый «запорожец» помог Александру отшлифовать навыки автомобильного ремонта. Машина, по словам, владельца была приобретена в хорошем состоянии.

— Сделать нужно было совсем немного: подварить кузов, перебрать двигатель и коробку — «запорожец» если и заводился, но ехать нормально отказывался. Впрочем, были бы руки, исправить все можно. Хорошая боевая машина этот «запорожец», крепкий, он везде пройдет, а если завязнет, то на руках вынести можно. У меня три таких было.

Audi 100 — вечная машина!

Идея построить биг-фут пришла к Александру совершенно случайно — он повредил свою «сотку» и искал донора под замену.





— Audi 100 1987 года выпуска мне продал знакомый. Хотя машина и простояла без движения четыре года, но «каннибализировать» ее рука не поднялась — «сотка» была еще крепкой, поэтому оставил про запас, а нужные запчасти купил на разборке. Понимаете, Audi 100 — практически неубиваемая машина, а если за ней следить — то, считай, вечная. В тех нынешних иномарках ничего хорошего нет, пять лет прошло, посмотришь, а она уже гнилая. Моя же 12 лет отходила в одних руках и еще столько же без проблем продержится. Я на ней всю Беларусь объехал. И она ни разу не подвела.





Двор Александра больше напоминает автомобильный музей: несколько Audi 100 разных лет, ГАЗ-31, УАЗик, много разных запчастей.

— Строить из «сотки» биг-фут решил для души — на дворе скопилось много разных запчастей, тем более что большую и проходимую машину хотелось с детства. Многое сооружалось на глаз, что-то бралось из интернета, некоторые запчасти приходилось изготавливать самому. Еще при постройке решил, что автомобиль априори не будет дизельным — только бензин и только V8, потому что от его урчания сносит крышу!

Домашний Франкенштейн

Александр обладает удивительной способностью соединять несоединяемое, собирая вполне рабочую конструкцию. Поэтому в его биг-футе можно найти запчасти от Saab 9000, «жигулей» и даже советского БТР-60.





— Изначально, когда решил строить машину, бюджет был небольшим, поэтому старался обойтись тем, что есть. В качестве донора использовался УАЗик, который обошелся всего в 400 долларов, та же лебедка стоила все 500 условных. Тащить его пришлось на жесткой сцепке десять километров. У 469-го была позаимствована рама. Мосты, коробка передач и двигатель были взяты у ГАЗ-66. Двигатель — V-образная восьмерка — в подкапотное пространство Audi 100 поместился без особых проблем, нужно было убрать только старое крепление для двигателя, пару кронштейнов и несколько перемычек.





Стабилизатор пригодился от Saab 9000, реактивные штанги, которые установлены на стабилизатор, — от «жигулей», передние пружины взял от Land Rover Defender, задние — от УАЗа, а рулевое стоит от МТЗ. Бампер изготовил самостоятельно, на него ушло 45 кг железа, зато получилось прочно и место для крепления лебедки с запасом. Аккумулятор поставил на 100 ампер, чтобы хватало мощности на «люстру» и лебедку.





Больше всего проблем Александр ждал от переделки раздаточной коробки советского БТР-60.

— Поначалу думал, что дело это непростое, потому как раздатка от БТР-60 с задним расположением двигателя, а я строил машинку с постоянным задним приводом и подключаемым передним. Для этого необходимо было изменить направление приводного вала. Когда я вскрыл коробку, чтобы ее изучить, то понял, что моя затея намного проще: нужно только перевернуть приводной и вал и разрезать одну из крышек, так как ее половинки будут стоять с разных сторон. В итоге раздатка встала как родная.





Кстати, изначально «Монстрик» строился на базе УАЗ 469 с военными мостами, колесами от трактора (на фото), которые стали самой дрогой покупкой для этой машины — 800 долларов, но с двигателем и КПП от ГАЗ-66. После «рестайлинга» Александр поставил мосты от «шишиги» и раздатку от БТР.

С владельцами УАЗиков кататься неинтересно

Колеса биг-фута Александр позаимствовал у комбайна, и весят они порядка 200 кг. Проходимость с ними довольно высокая, а вот скорость больше 80 км/ч набрать нельзя — «Монстрик» начинает подпрыгивать.





— Тяга у биг-фута паровозная, когда раскисает дорога, «Монстрик» без труда вытягивает засевшую в грязи фуру. Зимой помогал достать вылетевшую в кювет легковушку, а прицеп дров или металла для него — вообще не вес. Правда, расход у него немаленький, примерно 50 литров на сотню, но я понимаю, что за мощность и проходимость нужно платить.

Хотя бездорожье — родная стихия «Монстрика», он периодически застревает. Помню, во время зимнего внедорожного заезда я хотел канаву перескочить, но не получилось, и биг-фут провалился передней частью, да так, что колеса повисли и уперлись в прочный лед.





Ночью пытались вытащить ГАЗ-66, но сил машине не хватило, только утром удалось вытянуть сцепкой грузовика с трактором «Беларусь». Сам же «Монстрик», простояв ночь в ледяной воде, не пострадал: только в переднем мосту была вода, да лебедку пришлось разобрать и просушить.

Конечно, Александру хотелось, чтобы его машина участвовала в различных выставках, но размеры накладывают серьезные ограничения.

— В прошлом году решил поучаствовать в выставке тюнингованных машин в Полоцке. Но ехать сам не решился, машина очень широкая — преодолеть на ней 20 км было бы тяжело, поэтому решил воспользоваться эвакуатором, которых не так уж и много в окрестностях. С первым же приехавшим вышла промашка, как только биг-фут на него заехал, грузовичок присел и не смог сдвинуться с места. Пришлось обратиться знакомому, у которого был специальный 6-тонный эвакуатор.

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— Больше всего мне нравится кататься по бездорожью, но здесь, в Полоцком районе, не с кем. Владельцы даже самых тюнингованных УАЗов бояться ехать там, где без труда проходит «Монстрик», а джиперов с серьезными машинами у нас нет. Поэтому, если кто-то захочет приехать на серьезный офф-роуд в гости, всегда буду рад хорошей компании.