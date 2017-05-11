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В Бресте пассажир такси угрожал водителю кухонным ножом. Возбуждено уголовное дело
В Бресте мужчина после поездки на такси вступил в конфликт с водителем и угрожал ему ножом, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК Марина Дранькова.
«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и изначально в качестве клиента подъехал к своему дому, где попытался покинуть автомобиль, не расплатившись. Когда водитель остановил его и потребовал оплатить проезд, тот отправился за деньгами в квартиру. По возвращении он передал оговоренную сумму и достал кухонный нож и начал им размахивать», — сообщили в УСК.
В результате таксист получил незначительные травмы при падении, колото-резаных телесных повреждений ему причинено не было. О случившемся потерпевший сообщил в правоохранительные органы.
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК РБ. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Мужчина является директором частной фирмы, ранее судим за злостное хулиганство и незаконный оборот наркотиков.
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В результате таксист получил незначительные травмы при падении, колото-резаных телесных повреждений ему причинено не было. О случившемся потерпевший сообщил в...
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