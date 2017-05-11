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Робот-пожарный и печать шоколадом: что посмотреть на выставке Roboticon 2017

12.05.2017 14:43 — Разное | Tut.by  
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В Минске начала работу выставка робототехники и инновационных технологий Roboticon 2017. 42.TUT.BY побывал на мероприятии и изучил самые интересные экспонаты — от белорусских 3D-принтеров до робота-пожарного, разработанного специально для МЧС.


На выставке много промышленных роботов. Представители немецкой компании KUKA Robotics показывают роботов для точечной и лазерной сварки — это роботы с удлинителем руки или полой кистью, рассчитанные на разную грузоподъемность.



На стенде Universal Robots можно видеть коллаборативных роботов. Их особенность — специальные сенсоры, которые предотвращают столкновение с человеком. Это позволяет избежать серьезных увечий персонала при работе с роботом. Такие аппараты можно использовать не только в специальных огороженных зонах, но и рядом с людьми. Манипуляторы от этого производителя оснащаются шестью сочленениями и могут выполнять практически все движения человеческой руки.


Представители компании Rozum Robotics также занимаются созданием коллаборативных роботов. «Фишка» их роботизированной руки PULSE — возможность управления со смартфона, планшета или даже смарт-часов. Использовать можно в самых разных сферах — от производственной до аэрокосмической.


Есть на выставке и белорусские 3D-принтеры, разработанные в БНТУ. Самый интересный — прототип пищевого принтера, на котором прямо во время презентации распечатали шоколадные конфеты. Материалом для печати в нем выступает пищевая паста (шоколад или крем). Съемный стол в коммерческих моделях будет изготовлен из нержавеющей стали. Вся конструкция при этом достаточно легкая — порядка 11,8 килограммов.




Еще одним интересным экспонатом выставки стал робот, разработанный на основе белорусского трактора «БЕЛАРУС-132». Чтобы изготовить это устройство, из трактора удалили «лишние» детали, добавили мехатронные устройства, бортовой компьютер и видеокамеры.

Устройство может самостоятельно тушить пожары, опрыскивать поля ядохимикатами и исследовать опасные объекты. Мобильный робот может управляться дистанционно оператором или действовать в автоматическом либо полуавтоматическом режиме. Разработчики рассказали, что робот планируют использовать в МЧС.


Можно посмотреть и на белорусский робот-пылесос «Альтрон». Разработчик позиционирует его в качестве платформы для изучения робототехники и программирования.

Главная «фишка» — дополнительный модуль на верхней панели устройства. С его помощью аппарат распознает окружающие его объекты и может приносить своему владельцу тапочки или собирать разбросанные по квартире носки. Управлять роботом можно с подключенного смартфона или планшета.




На выставке также идет конференция об интернете вещей и конкурс высокотехнологичных стартапов. Вообще Roboticon 2017 скорее будет интересен профессионалам сферы. Однако на выставке можно заметить школьников, студентов и других людей, которые интересуются робототехникой.

Где: Минск, Футбольный манеж (проспект Победителей 20/2).

Когда: 12−13 мая, 10.00 — 18.00.

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Теги: Минск
 
 
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42.TUT.BY побывал на мероприятии и изучил самые интересные экспонаты - от белорусских 3D-принтеров до робота-пожарного, разработанного специально для МЧС.

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