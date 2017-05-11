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Первоначально оправданного водителя признали виновным в смертельном ДТП в Солигорске
Вступил в законную силу приговор по делу о ДТП с двумя погибшими в Солигорске, сообщили
Авария
Первоначально мужчину оправдали. «Суд Солигорского района посчитал, что превышение скорости незначительно и не связано с наступившими последствиями. Поэтому 3 августа 2016 года по делу был вынесен оправдательный приговор в связи с отсутствием в действиях водителя грузовика состава преступления. Гособвинитель с данными выводами суда не согласился, и приговор был опротестован. Определением судебной коллегии по уголовным делам Минского областного суда в октябре того же года оправдательный приговор был отменен и дело направлено на новое судебное рассмотрение в Минский областной суд», — отметили в прокуратуре.
«По результатам нового рассмотрения уголовного дела водитель грузовика приговором Минского областного суда признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжких телесных повреждений двум лицам. На основании санкции ч. 3 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств) ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в условиях колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет», — проинформировали в прокуратуре.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда рассмотрела уголовное дело в апелляционном порядке и согласилась с приведенными в приговоре выводами о виновности водителя в совершении инкриминированного ему преступления и избранным судом видом и сроком наказания.
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Водителю назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в условиях колонии поселения
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