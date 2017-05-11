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Лукашенко: Начинаем капитальную встряску сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это

12.05.2017 14:40 — Разное | Tut.by  
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Сферу спорта в Беларуси ожидает серьезное переформатирование. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: president.gov.by

Глава государства отметил положительную тенденцию, что в стране все больше людей начинают заниматься массовым спортом.

— Но, увы, спорта высоких достижений поменьше стало. Вот в чем вся проблема. Сегодня спортивные соревнования на чемпионатах мира, Европы — это не игра. Это даже не сражение. Это — битва. Другого не дано, — считает Александр Лукашенко.

Руководитель страны в очередной раз высказал долю критики по поводу качества и результатов игры белорусских хоккеистов.

— Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это, — подчеркнул белорусский лидер.

Президент также отметил важность грамотного подбора кадров в спортивной сфере, желающих работать и добиваться результатов. Глава государства считает ненормальной ситуацию, когда в некоторых спортивных федерациях при отсутствии достижений функционеры получают высокие зарплаты.

— Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, готовить их надо на местах. А это уже ваша будущая работа, — заявил Александр Лукашенко.

Сергей Репкин, докладывая о своем видении проблемных вопросов в развитии вуза, отметил, что оставшаяся еще со времен Советского Союза научная база во многом исчерпала себя. Поэтому университет нуждается в существенном обновлении научных кадров.

— Согласен. Надо оставить те элементы, которые нам нужны. Все остальное должно быть новое. И вы правильно сказали: главный вопрос — это кадры. Вы должны привести туда людей, которые просто хотят работать. Любую систему можно в мире найти и приспособить. Но для этого надо желание работать, — сказал президент.

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Сферу спорта в Беларуси ожидает серьезное переформатирование. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение Сергея...

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