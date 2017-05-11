ПВТ и Microsoft назвали лучшие белорусские стартапы





На территории бизнес-инкубатора ПВТ в Минске прошел национальный финал крупнейшего международного технологического конкурса Imagine Cup 2017 под эгидой Microsoft.

В региональном туре приняли участие 10 команд, сообщает БЕЛТА Это выпускники средних школ, которым исполнилось 16 лет, студенты белорусских вузов, магистранты и аспиранты. Каждый год свои проекты на конкурсе представляют тысячи молодых талантов. Тридцать лучших команд со всего мира отправляются в Сиэтл (США) для того, чтобы побороться за главный приз - 100 тыс. долларов на дальнейшее развитие проекта.

В этом году компания Microsoft отменила категории, поэтому у юных программистов появился шанс реализовать любую идею. Обязательные условия, которые должен соблюсти разработчик: инновационный не похожий на другие проект и использование при его создании облачных технологий Microsoft Azure и Visual Studio любой версии. Большинство разработок, которые учащиеся продемонстрировали в рамках прошлогоднего конкурса, нашли применение в сфере образования, здравоохранения и других социальных направлениях.

«Мы благодарны корпорации Microsoft за поддержку белорусских стартапов и в целом за поддержку сферы образования. У нас масштабные совместные планы сотрудничества, и образование - одна из ключевых сфер этого сотрудничества. Это основа, та почва, из которой в IT вырастает все: и стартапы, и компании, и успехи», - подчеркнул директор администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

Руководитель представительства Microsoft в Беларуси Антон Мякишев отметил, что Парк высоких технологий сейчас переживает новую волну своего развития, как и IT-отрасль, поддержку которой оказывают на высшем уровне. «Microsoft не может оставаться в стороне от этих процессов», - сказал он.

Компания работает в Беларуси и с органами госуправления, и с системой образования. «Мы поддерживаем молодые начинания, которые только делают первые шаги в собственном бизнесе. И примером этому является этот конкурс. Это проба себя в большой жизни для сотен молодых команд, и даже если они не победят, то получат очень ценный опыт и много полезных рекомендаций и советов», - добавил Антон Мякишев.

В распоряжении каждой команды было 3 минуты на презентацию проекта и 2 минуты на вопросы жюри и зала. После выступлений жюри приняло решение и объявило троих победителей.

Команда Scrawless, занявшая первое место, отправится на полуфинал Imagine Cup 2017 в Киев, где примет участие в соревновании между лучшими командами СНГ. Свой проект на национальном отборе представляли Дмитрий Кузьмич и Евгения Кравченко (студенты БГУИР и БНТУ), их разработка - это портал, который помогает учиться детям с проблемами с мелкой моторикой. Команда, которая победит в полуфинале, поедет в Сиэтл на международный финал Imagine Cup.