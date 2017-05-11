Подросток из Слонима рассказал, почему убил бабушку с дедушкой

Следственный комитет раскрыл подробности громкого двойного убийства, произошедшего в Слониме 30 апреля.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, несовершеннолетнему подозреваемому в двойном убийстве было предъявлено обвинение по пункту 1 части 2 ст.139 УК Беларуси (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). Парень сознался в содеянном в ходе допроса.

Как сообщает СК, молодой человек рассказал, что причиной убийства стало обострение существовании на протяжении длительного времени конфликтных отношений с родней.

«Окончательная правовая оценка действиям школьника будет дана по результатам расследования уголовного дела с учетом заключений экспертов и комплексной оценки всех полученных доказательств. В настоящее время назначено проведение комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого на основании собранных следствием материалов, необходимых для проведения данного исследования. Следствие продолжает работу по делу», - сообщает Ю.Гончарова.