Комиссия ЕОК оценила готовность Минска к Евроиграм – мнение эксперта

Комиссия ЕОК должна оценить Студенческую деревню, гребной канал на Заславском водохранилище, стадион "Динамо", Футбольный манеж, "Чижовка-Арену" и другие спортивные объекты.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь подпишет контракт на проведение Евроигр

"Мы очень впечатлены тем, что увидели в Минске, у вас есть вся необходимая инфраструктура для проведения Европейских игр. Студенческая деревня после игр будет использоваться студентами, она будет обновлена. Игры — это не только спорт, но и продвижение, реклама страны", — рассказал заместитель председателя Координационной комиссии ЕОК Златко Матеша во время посещения Студенческой деревни.

Минск был выбран столицей II Европейских игр в октябре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Первые Игры проходили в Баку в 2015 году.

Открытие II Европейских игр планируется провести на обновленном стадионе "Динамо".