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Комиссия ЕОК оценила готовность Минска к Евроиграм – мнение эксперта

12.05.2017 15:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Комиссия ЕОК должна оценить Студенческую деревню, гребной канал на Заславском водохранилище, стадион "Динамо", Футбольный манеж, "Чижовка-Арену" и другие спортивные объекты.

Комиссия ЕОК оценила готовность Минска к Евроиграм – мнение эксперта
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы очень впечатлены тем, что увидели в Минске, у вас есть вся необходимая инфраструктура для проведения Европейских игр. Студенческая деревня после игр будет использоваться студентами, она будет обновлена. Игры — это не только спорт, но и продвижение, реклама страны", — рассказал заместитель председателя Координационной комиссии ЕОК Златко Матеша во время посещения Студенческой деревни.

Минск был выбран столицей II Европейских игр в октябре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Первые Игры проходили в Баку в 2015 году.

Открытие II Европейских игр планируется провести на обновленном стадионе "Динамо".

 
Теги: Минск
 
 
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Минск 12 мая посещает Координационная комиссия ЕОК по подготовке и проведению II Европейских игр. Смотрите на видео мнение заместителя председателя комиссии о...

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