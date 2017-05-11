Впервые за историю участия нашей страны в этом конкурсе, со сцены "Евровидения" звучала песня на белорусском языке. Многие считают, что это стало одним из слагаемых успеха. Однако и с музыкальной точки зрения, песня "Гісторыя майго жыцця" выгодно отличалась своей энергией и драйвом на фоне других участников второго полуфинала.

"Молодцы ребята, я считаю очень удачное выступление. Ребята заметно выделялись на фоне в общем невеселой музыки хорошей энергетической подачей, их песня отличалась и стилистически, и по настроению. Стоит отметить: они уже победители. Ребята вышли в финал, и не стоит скрывать, что для Беларуси выход в финал это уже прекрасный результат", — поздравил коллег певец Тео (Юрий Ващук).

Певец также высказал надежду, что в финале NaviBand избавятся от некоторого волнения, присутствовавшего во время полуфинального выступления. Тео предположил, что оно могло быть связано, как с эффектом выхода на большую сцену и многотысячную международную аудиторию, так и с тем, что за драматургией представления пропала часть выразительности самой песни.

"Мне показалось, что ребята были втиснуты в некие рамки, и не были такими непосредственными и настоящими, как на отборе. Когда присутствует режиссер со своей идеей, это не всегда может совпадать с желаниями артиста. В данной ситуации ребят номер устраивал, но эта прилизанность и чопорность лишила их непосредственности", — отметил Юрий Ващук.

Тео пожелал дуэту высокого места, и еще раз подчеркнул, что NaviBand уже победители, их поддерживает и ждет вся страна.

Группа выступит в финале "Евровидения-2017" вечером 13 мая под третьим номером.

Поздравления Тео группе NaviBand с выходом в финал международного конкурса "Евровидение-2017" слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Во втором полуфинале "Евровидения-2017", который состоялся вечером 11 мая, принимать участие должна была и российская конкурсантка Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд на территорию Украины за посещение Крыма. Европейский вещательный союз пытался урегулировать данный вопрос и называл подобные шаги украинских властей возмутительными, однако в Киеве настояли на своем. В итоге российский "Первый канал" отказался от участия в "Евровидении-2017" и от трансляции шоу.