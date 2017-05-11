В столичный прокат вышел «Меч короля Артура» — долгожданный проект Гая Ричи и студии Warner. AFISHA.TUT.BY сходила на премьеру и насладилась отличным саундтреком и мужским актерским составом. К остальному есть вопросы.





С переменным успехом Голливуд пытается пересмотреть легенду о короле Артуре года этак с 2008-го. С тех пор Warner анонсировала шесть фильмов про Камелот, «Меч короля Артура» стал только первым из них. Хронологически это действительно самое начало легенды: детство Артура в режиме ускоренной перемотки, фокус с мечом и начало правления.

Ричи в фирменной для себя манере превратил эпос в комикс, сдобрив его порцией юмора, клиповым монтажом, лихими погонями и завораживающими рапидами, попсовыми (попробуйте воспринимать это как комплимент) персонажами, наконец. Его Артур (Чарли Ханнэм, «Сыны Анархии», «Тихоокеанский рубеж») — брутальный качок-вышибала из местного клуба, не обремененный моральными дилеммами, но действующий во имя справедливости. Антагонист — дядя Артура Вортингерн — харизматичный злодей с подкрашенными глазами и фирменным подбородком — само собой, Джуд Лоу. И во всем этом нет ничего плохого — ну не историческую сагу же ему снимать.

С классическим эпосом фильм Ричи имеет столько же общего, сколько его «Шерлок» имел с оригинальным произведением Конан Дойля. Что, казалось бы, должно стать аргументом для фанатов режиссера. Впрочем, будьте осторожны: после просмотра фанатский пыл должен поугаснуть. Так бывает, когда вроде все на месте, а общая картина не складывается. Ричи следует себе, но повторяется, пытается хулиганить, но оглядывается по сторонам. А самые удачные эпизоды в фильме небрежно скреплены между собой строительным степлером. В итоге «Меч» не складывается ни в серьезный эпос (и слава Богу), ни в залихватскую шутку (к сожалению).

Кому «Меч короля Артура» точно придется по душе, так это поклонникам эффектного, но одноразового кино. Куда менее изящный, чем «Властелин колец» или «Игры престолов», фильм Ричи не обходится без цитирования Толкина, Кинга и визуальных аллюзий на многочисленные экранизации фэнтези и мимолетных отсылок к «Молодому папе». Правда, вместе с тем, обходится без новизны. Знакомых с легендой о короле Артуре фильм ничем не удивит. У тех, кто слыхом не слыхивал о базисе средневековой английской мифологии, вовсе останется уйма вопросов. Главный из которых: зачем все это было? Разве что для того, чтобы взрыхлить почву, на которой пышным цветом расцветут следующие части. А пока нет ничего крамольного в том, чтобы, минуя просмотр фильма, перейти сразу к его звуковой партитуре.

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