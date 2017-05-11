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Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая в цифрах

12.05.2017 15:32 — Разное | Ежедневник  
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Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая в цифрах

Динамика торговли и «Великий камень», как одна из узловых площадок экономического пояса Шелкового пути.

Белорусско-китайский товарооборот за 25 лет установления дипотношений между Беларусью и КНР вырос почти в 100 раз, отмечает БЕЛТА.

Динамика торговли товарами в 1992 году составила 34 млн долларов (включая Гонконг, Макао и Тайвань), а в 2016 году – 2 млрд 682 млн долларов.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» должен стать одной из узловых площадок экономического пояса Шелкового пути. Зарегистрировано 9 резидентов парка; подписано около 50 соглашений о намерениях вхождения в парк. Готовятся к сдаче: административно-деловой центр, офисные площади, производственные и складские помещения. В настоящее время Беларусь реализует более 30 инвестиционных проектов, финансируемых кредитами китайских банков и правительства на общую сумму около 6 млрд долларов.


 
 
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Динамика торговли и «Великий камень», как одна из узловых площадок экономического пояса Шелкового пути.

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