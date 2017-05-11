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Денисов, Граборенко и Андрей Костицын не сыграют с Францией
Сборная Беларуси в матче против Франции вынуждена будет обойтись без трех ведущих игроков — защитников Владимира Денисова, Романа Граборенко и форварда Андрея Костицына.
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Напомним, что матч Беларусь — Франция начнется в 21.15. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча.
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Сборная Беларуси в матче против Франции вынуждена будет обойтись без трех ведущих игроков - защитников Владимира Денисова, Романа Граборенко и форварда Андрея...
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