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Денисов, Граборенко и Андрей Костицын не сыграют с Францией

12.05.2017 15:26 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси в матче против Франции вынуждена будет обойтись без трех ведущих игроков — защитников Владимира Денисова, Романа Граборенко и форварда Андрея Костицына.


Фото: Reuters

Как сообщает инстаграм Федерации хоккея Беларуси, их отсутствие связано с различными повреждениями.

Напомним, что матч Беларусь — Франция начнется в 21.15. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча.

 
 
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Сборная Беларуси в матче против Франции вынуждена будет обойтись без трех ведущих игроков - защитников Владимира Денисова, Романа Граборенко и форварда Андрея...

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