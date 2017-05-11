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В Индонезии нашли тушу загадочного морского животного длиной 15 метров

12.05.2017 15:57 — Разное | Tut.by  
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На берег индонезийского острова Серам прибило тушу огромного неопознанного морского животного. Ее обнаружили местные жители, сообщает Lenta.ru.


Изобаржение: Video FB / youtube.com

Останки существа длиной в 15 и шириной в 2 метра нашел один из местных жителей во вторник ночью. Сообщается, что сначала он принял тушу за вынесенное на берег судно.

Спустя некоторое время на неопознанное животное пришли посмотреть и другие жители острова — некоторые из них предположили, что останки принадлежат гигантскому кальмару. Считается, что максимальная длина подобных кальмаров от края плавников до кончиков ловчих щупалец может составлять примерно 16,5 метров.

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Согласно другой версии, это мертвый горбатый кит. Средняя длина тела взрослой особи этого вида может достигать 14,5 метров. Вскоре прибывшие специалисты взяли пробы тканей существа для проведения анализа. Местные жители также надеются, что власти помогут убрать разлагающуюся тушу с берега.

 
 
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Местный житель принял тушу за вынесенное на берег судно.

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