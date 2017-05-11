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Увеличение продаж электромобилей отразится на мировом спросе на нефть

12.05.2017 16:16 — Разное | Ежедневник  
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Увеличение продаж электромобилей отразится на мировом спросе на нефть

МЭА собирается пересмотреть прогноз спроса на нефть из-за намерений Индии и Китая перейти на использование электромобилей и отказаться от бензина.

Согласно текущим прогнозам МЭА, спрос на нефть с учетом обеспечения транспорта топливом будет расти до 2040 года. Однако после того как два быстрорастущих мировых нефтяных рынка — Китай и Индия — заявили о принятии радикальных мер и отказе от бензина, в МЭА заявили, что пересмотрят свои прогнозы, сообщает РБК.

Китай заявлял в апреле 2017 года, что в стране к 2025 году пятая часть ежегодно продаваемых 35 млн автомобилей будет работать на альтернативном топливе. Также власти планируют увеличить продажу электромобилей до 2 млн к 2020 году. Продажи электромобилей в Китае выросли на фоне новой политики правительства, но по-прежнему составляют менее 2% от общего автомобильного рынка Китая за 2016 год.

Индия также рассматривает возможность электрификации всех транспортных средств в стране к 2032 году. Об этом говорится в докладе к правительству страны от Национального института преобразования Индии, возглавляемого премьер-министром Индии Нарендрой Мори. Согласно плану, в 2018 году в Индии должны открыться фабрика аккумуляторов и пункты обмена батарей. Авторы проекта ожидают, что стоимость электромобилей и автомобилей сравняется к 2025 году за счет субсидий и снижения налогов, пошлин, процентных ставок по кредитам и тарифов на электроэнергию.

 
 
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МЭА собирается пересмотреть прогноз спроса на нефть из-за намерений Индии и Китая перейти на использование электромобилей и отказаться от бензина.

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