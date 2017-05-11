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Открытка стоимостью 32 тысяч долларов украдена в Лондоне

12.05.2017 15:54 — Разное | Ежедневник  
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Открытка стоимостью 32 тысяч долларов украдена в Лондоне

Эксклюзивность открытки состоит в написанном на ней приквеле к «Гари Поттеру».

Открытка, на которой рукой Джоан Роулинг написан приквел к "Гарри Поттеру", украдена в Лондоне, передает БЕЛТА.

По сообщениям британской полиции, речь идет об открытке формата A5, на обеих сторонах которой написан небольшой рассказ. История состоит примерно из 800 слов. Открытка была продана в 2008 году во время аукциона примерно за 32 тыс. долларов.

По мнению представителей правопорядка, заинтересоваться такой вещью могли только истинные фанаты Гарри Поттера. Похищенный рассказ представляет собой приквел, в котором описываются события, происходящие за три года до рождения Гарри Поттера. В рассказе фигурируют Сириус Блек и Джеймс Поттер, отец мальчика.
 
 
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Эксклюзивность открытки состоит в написанном на ней приквеле к «Гари Поттеру».

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