



Эксклюзивность открытки состоит в написанном на ней приквеле к «Гари Поттеру».

Открытка, на которой рукой Джоан Роулинг написан приквел к "Гарри Поттеру", украдена в Лондоне, передает БЕЛТА .

По сообщениям британской полиции, речь идет об открытке формата A5, на обеих сторонах которой написан небольшой рассказ. История состоит примерно из 800 слов. Открытка была продана в 2008 году во время аукциона примерно за 32 тыс. долларов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Открытка стоимостью 32 тысяч долларов украдена в Лондоне Эксклюзивность открытки состоит в написанном на ней приквеле к «Гари Поттеру».

По мнению представителей правопорядка, заинтересоваться такой вещью могли только истинные фанаты Гарри Поттера. Похищенный рассказ представляет собой приквел, в котором описываются события, происходящие за три года до рождения Гарри Поттера. В рассказе фигурируют Сириус Блек и Джеймс Поттер, отец мальчика.