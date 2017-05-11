РЕПОРТАЖ: Турниры роботов, конкурс стартапов и интернет вещей: в Минске открылась выставка Roboticon-2017

На выставке

Предсказания писателей-фантастов сбываются: возможности роботов становятся все шире, а робототехника развивается все стремительнее. Футбольный манеж в Минске на два дня стал площадкой, где демонстрируются белорусские и зарубежные новинки робототехники. Промышленные и радиоуправляемые роботы, роботы-помощники и роботы из LEGO - все разнообразие новейших разработок представлено на выставке Roboticon-2017. Здесь также можно получить поддержку своих стартапов и обсудить развитие интернета вещей. А самых юных гостей выставки ждут мастер-классы по сборке и программированию роботов от белорусских и российских специалистов. Журналисты БЕЛТА побывали на Roboticon-2017 и узнали, какие фантастические идеи из мира технологий станут реальностью в ближайшем будущем.

На выставке с самого утра кипела жизнь: в одной из зон тренировались участники турнира Roborace, в другой проводились мастер-классы для юных робототехников, а над дрон-ареной летали крошечные беспилотники.

На площадке Startup space прошедшие конкурсный отбор стартапы могли получить экспертную оценку и поддержку своих проектов. Робототехника, аддитивные технологии, интернет вещей и цифровое моделирование - самые разные проекты находились в центре внимания.

А экспозиция встретила гостей многообразием роботов с различными возможностями. Хозяек на выставке порадуют роботы-помощники, которые могут облегчить любой домашний труд. Например, победитель республиканского конкурса инновационных проектов Александр Дубовицкий представил свой универсальный робот "Альтрон". Это не просто робот-пылесос: он может сканировать помещение, определять температуру, влажность, собирать разбросанные игрушки, носки. Сейчас Александр Дубовицкий работает над новым проектом - созданием робота по сборке яблок.

На выставке представлены и роботы-газонокосилки. Они работают по безотходной технологии: подстриженная трава сразу же измельчается и превращается в органическое удобрение. Такие роботы обеспечивают целую систему ухода за газоном: подстригание травы, увлажнение почвы.

Нельзя не обратить внимание и на робота для очистки стекла. Ему по силам почистить окна, зеркала, витрины, стеклянные двери и даже стены и полы из кафеля.

Специально для МЧС был разработан мобильный радиоуправляемый робот для тушения пожаров. Он уже прошел испытания.

Республиканский центр инновационного и технического творчества презентовал небольшого робота-биолоида, который внешне схож с человеком и обладает большим набором движений.

На выставке также можно увидеть роботизированную руку. Среди других разработок - лицо робота с мимикой, похожей на человеческую.

На выставке было достаточно и развлечений для детей. Управление роботами, погружение в виртуальную реальность, уроки робототехники - эти возможности юные гости не упустили.

Особенно детям понравились роботы, которые умеют играть в настольные игры. Вот, например, робот, который играет в шашки.

А этот робот самостоятельно собирает кубик Рубика. Он умеет распознавать цвета и поворачивать грани кубика, чтобы собрать его по заданному алгоритму.

По мнению помощника Президента Беларуси - главного инспектора по Минску Владимира Карпяка, на выставке есть разработки, которые найдут применение в промышленности в ближайшем будущем. Роботы возьмут на себя монотонный физический труд, а люди смогут уделять больше внимания спорту, культуре и интеллектуальному развитию.

Валерия ГАВРИЛОВА,

фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-