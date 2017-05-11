12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси принял решение о включении общества с ограниченной ответственностью "Системгейтс Лимитед" в реестр форекс-компаний, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В пятницу, 12 мая, обществу вручено свидетельство о включении в реестр форекс-компаний.

В Нацбанке напомнили, что в соответствии с указом №231 от 4 июня 2015 года "Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс" юридические лица вправе осуществлять деятельность на внебиржевом рынке Форекс с момента включения их в соответствующий реестр. Вместе с тем в соответствии с требованиями законодательства форекс-компании до начала осуществления деятельности обязаны в течение трех рабочих дней со дня выдачи свидетельства, но не позднее дня заключения первого соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами перечислить учетный взнос в размере не менее $55 тыс. в гарантийный фонд, формируемый Национальным форекс-центром. Кроме того, такие компании должны пройти проверку программного обеспечения на предмет его соответствия установленным Национальным банком требованиям.

В соответствии с указом №231 данную деятельность помимо форекс-компаний вправе осуществлять также банки и небанковские кредитно-финансовые организации.-0-