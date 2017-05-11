Зачем Беларусь снова приглашает Glencore поработать вместе?

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу встретился с главой Glencore International AG Айваном Глазенбергом и пригласил его к работе на белорусском рынке.



© AFP/ FABRICE COFFRINI Лукашенко встретился с крупнейшим в мире поставщиком нефтепродуктов

Glencore International AG — один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов со штаб-квартирой в швейцарском Бааре. В декабре 2016 года компания вошла в состав собственников НК "Роснефть" в рамках приватизации пакета акций 19,5%, принадлежащего России.

"Ненормально, что такая мощная компания не имеет нормальных производственных контактов в Беларуси. Хотел бы, чтобы мы договорились и смогли вместе работать по тем или иным направлениям ", — сказал Лукашенко во время встречи с Глазенбергом.

О каких именно проектах идет речь, в пресс-службе президента не сообщили. Примечательно, что во встрече Глазенберга с белорусским президентом принимал участие российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Как удалось выяснить Sputnik Беларусь , во встрече также принимал участие председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

Войти в одну реку дважды

Glencore уже пытался войти на белорусский рынок. Примечательно, что это произошло в 2010 году, как раз в тот период, когда Минск, оказавшись в условиях жесткого дефицита российской нефти и резко возросших нефтяных пошлин, судорожно искал альтернативные пути загрузки собственных НПЗ.



© Sputnik / Виктор Толочко Скованные одной нефтью

Тогда Беларусь уже опробовала прямые поставки нефти из Венесуэлы и убедилась в крайней дороговизне такой логистики. Белорусское руководство приняло решение искать возможность перехода в этих поставках на своп-схемы.

Первоначально планировалось, что Glencore, который тогда выступал постоянным покупателем партий российской нефти с отгрузкой из Новороссийска, заключит соглашение с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. По этим своп-схемам венесуэльскую нефть будут замещать российской Urals с отгрузкой из Новороссийска. По неофициальной информации, в 2010 году Glencore поставил в ноябре 2010 года один танкер нефти из Новороссийска в Одессу, откуда затем нефть по трубопроводу "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.

До настоящего времени не известно, что не сложилось в отношениях между Минском, Каракасом и Glencore, но в результате своп-схемы были реализованы через нефтекомпанию Азербайджана Socar, и в Беларусь стала поставляться по своп-схемам азербайджанская нефть сорта Azeri Light.

В 2011 году, после разрешения нефтяного конфликта с Россией, Минск свернул проект по венесуэльской нефти и не задумывался об альтернативе вплоть до " шестой нефтегазовой войны " 2016-2017 годов. И, как свидетельствуют некоторые высказывания топ-менеджеров нефтяной сферы, в Минске до сих пор не оставили эту идею, несмотря на то, что конфликт исчерпан. В данной связи белорусские эксперты в нефтепереработке полагают, что белорусское руководство вновь предложило Glencore поучаствовать в поставках альтернативной нефти в республику.

Нероссийская нефть все еще в приоритете

После переговоров президентов Беларуси и РФ в Санкт-Петербурге нефтяной конфликт между Москвой и Минском был исчерпан . Беларусь получит в 2017 году 24 миллиона тонн нефти, однако НПЗ республики переработают из этого объема только 18 миллионов тонн, остальной объем будет, по словам вице-премьера Владимира Семашко, "перетаможиваться". Однако, как пояснил затем вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, это не означает, что Беларусь будет осуществлять реэкспорт российской нефти. Таким образом, до настоящего времени остается неясным, куда будет направляться этот объем.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь получила первую партию иранской нефти: сколько это стоит?

Между тем, в России продолжается налоговый маневр, и по расчетам Минфина РФ, до 2020 года его планируется завершить. Это означает, что для Беларуси экспортные цены на российскую нефть постепенно приблизятся к мировым. Поэтому, как пояснил глава Белнефтехима Ляшенко, Беларусь сейчас ищет возможности получать нефть из других регионов. По словам Ляшенко, диверсификация создает дополнительную подушку безопасности для экономической устойчивости отрасли. При этом глава концерна отказался называть страны, с которыми ведутся переговоры, сославшись на коммерческую тайну.

В 2017 году Беларусь опробовала поставки нефти из Ирана, доставив на Мозырский НПЗ один танкер с нефтью.

Помимо этого, Минск в этом году и в прошлом вел переговоры и с другими арабскими странами переговоры о возможности поставок нефти. В числе возможных партнеров назывались Ливия и Катар. Здесь стоит вспомнить, что после завершения сделки по приватизации "Роснефти" Glencore наравне с Катарским суверенным фондом имеют по 50% от приватизационного пакета акций 19,5% российской нефтяной компании.

Рынок АЗС уже весь поделен

В свою очередь в концерне "Белнефтехим" Sputnik сообщили, что пока не располагают сведениями относительно планов Glencore по работе на белорусском топливном рынке.



© Sputnik Сергей Ермохин Сети АЗС хотят роста цен на топливо на 5-10% выше, чем в Смоленске

В то же время, как отмечают белорусские эксперты, розничный рынок автомобильного топлива в республике полностью выстроен, работающие на нем белорусские компании и "дочки" иностранных нефтекомпаний полностью обеспечивают потребности в топливе, сеть заправок сформирована.

"Войти сегодня на белорусский топливный рынок достаточно трудно, тем более, что маневры для конкуренции ограничены: все участники работают по единым ценам, а время, когда тот или иной трейдер мог привлекать клиентов скидками, уже прошло. Сегодня все договариваются о единой ценовой политике, поэтому конкурировать можно только за счет дополнительного сервиса и сопутствующих услуг", — заметил собеседник Sputnik Беларусь.

Поэтому вряд ли швейцарский трейдер будет заниматься розничными продажами топлива в Беларуси, резюмировал эксперт.