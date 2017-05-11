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Число украинских миллионеров за 2016 год сократилось на 1180 человек

12.05.2017 16:36 — Разное | Ежедневник  
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Число украинских миллионеров за 2016 год сократилось на 1180 человек

ГФС Украины зафиксировала снижение количества миллионеров в стране на четверть за год.

За 2016 год на Украине Государственная фискальная служба зафиксировала доход более 1 млн гривен у 3504 человек, сообщает РБК. По сравнению с 2015 годом количество миллионеров уменьшилось на 1180 человек, таким образом, их число сократилось на 25%, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте службы.

Больше всего миллионеров наблюдается в Киеве — 1686 человек, 287 — в Харьковской области, 216 — в Днепропетровской и 211 — в Одесской. При этом общие суммы доходов миллионеров по сравнению с прошлым годом выросли на 13%, т. е. на 3,2 млрд гривен.

В ходе нынешней кампании подачи деклараций отчеты об имущественном состоянии и доходах подали около 513 тыс. украинцев. Самыми активными в этом плане были жители следующих областей: Запорожской — 50 тыс. человек, Одесской — около 46 тыс., Николаевской — 44 тыс. и Днепропетровской — почти 38 тыс. Общая сумма задекларированных доходов равняется 50,8 млрд гривен, это на 1,4 млрд гривен (на 4%) превышает сумму за аналогичный период 2015 года.

В мировой ежегодный список миллиардеров Forbes в 2017 году вошли только шесть украинцев. Среди них 351-е место занял Ринат Ахметов, остающийся самым богатым гражданином Украины, состояние которого оценивается в 4,6 млрд долларов. Второе место среди украинцев и 1468-е в списке Forbes занял Геннадий Боголюбов, являющийся сооснователем группы «Приват». Его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов.

В список также вошли владелец компании «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк — 1,2 млрд долларов, контролирующий финансово-промышленную группу «Финансы и кредит» предприниматель Константин Жеваго — 1,2 млрд долларов, совладелец группы «Приват», экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский — 1,1 млрд долларов, а также основатель инвестиционной группы EastOne Виктор Пинчук — 1,1 млрд долларов.

 
 
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ГФС Украины зафиксировала снижение количества миллионеров в стране на четверть за год.

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