В списках значится: как страны СНГ будут обмениваться базами данных

МИНСК, 12 мая — Sputnik, Мария Шелудякова. Замглавы ФСИН России Валерий Максименко заявил, что страны СНГ создадут единую базу учета осужденных за экстремистские и террористические преступления, которая позволит более эффективно решать вопросы их привлечения к уголовной ответственности.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Создание общей базы данных террористов СНГ обсудили в Минске

Такая база будет разработана в течение 2017 года во взаимодействии ФСИН РФ с Антитеррористическим центром государств-участников СНГ. По словам Максименко, вопрос объединения баз данных сегодня остро стоит на повестке дня, потому что это вопрос безопасности граждан.

Начальник департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Сергей Дорошко, в свою очередь, отметил, что единая база позволит выявлять преступников, которых ищут за совершение тяжких преступлений, а они в это время могут отбывать наказание в одной из стран СНГ за преступления небольшой тяжести.

В АТЦ СНГ уточнили, что Центр располагает обширной базой данных разыскиваемых за преступления террористического и экстремистского характера по всем государствам Содружества. Сведения о них поступают в Центр из компетентных органов этих стран и аккумулируются в Специализированном банке данных АТЦ СНГ.



© Sputnik / Виктор Толочко Законный антитеррор

"База данных обновляется каждый месяц. Отфильтровываются те, кто погиб в Сирии или Ираке, пропал без вести. Мы обмениваемся информацией с нашими партнерами из СНГ о том, где предположительно может находиться тот или иной разыскиваемый", — рассказали Sputnik в Антитеррористическом центре.

Помимо списков террористов, постоянно обновляется информация о международных террористических организациях и экстремистских ресурсах в интернете.

"В 2016 году во взаимодействии с партнерами из компетентных органов стран Содружества нами было выявлено более 400 вероятных мест нахождения террористов и экстремистов. По предоставленным Центром сведениям удалось задержать двадцать человек, находящихся в межгосударственном розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера", — сообщили в АТЦ.

Государствам Содружества также удалось наладить систему межгосударственного розыска. Списки разыскиваемых за экстремизм передаются в пограничные службы через Совет командующих пограничными войсками стран СНГ. Налажена работа и по линии финансовых разведок. Спецслужбы сверяют информацию с данными финмониторинга и обнаруживают сомнительные финансовые операции. Таким образом также удается выявить террористов.

Кроме того, АТЦ СНГ ежегодно проводит совместную операцию "Трал-Антитеррор", направленную на задержание и экстрадицию разыскиваемых террористов.