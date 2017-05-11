Электрика Жабинковского сахарного завода убило током на трансформаторной подстанции

12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жабинковский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 31-летнего местного жителя, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Несчастный случай произошел утром 11 мая вблизи д. Саки. Мужчина, который работал электриком в ОАО "Жабинковский сахарный завод", был направлен вместе с мастером и инженером-наладчиком на трансформаторную подстанцию для подготовки технологического оборудования для пуска воды. Электромонтер прибыл на объект раньше коллег. По предварительным сведениям, в нарушение техники безопасности, он стал протирать от пыли высоковольтные изоляторы, преобразующие мощность электрического тока и находящиеся под напряжением за защитной сеткой. Мужчина получил поражение током, от которого скончался на месте. Тело рабочего обнаружили сотрудники предприятия.

"Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователями с привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, государственной инспекции труда и энергоинспекции проведен осмотр места происшествия, изучается служебная документация, опрашиваются коллеги и родные погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - дополнила официальный представитель УСК.-0-