Крупную сумму похитили злоумышленники из банкомата в Гомеле

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле из банкомата неизвестные похитили около Br80 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Инцидент произошел 11 мая. "Следственным управлением УСК по Гомельской области устанавливаются обстоятельства хищения более Br79 тыс. из банкомата, расположенного в отделении банка на территории Советского района Гомеля", - сказала Мария Кривоногова.

По факту кражи, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 УК Беларуси.

По объектам, обнаруженным при осмотре места происшествия, назначены криминалистические экспертизы. Кроме того, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению кражи.-0-