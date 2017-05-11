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В Гомеле ребенок выпал с 14-го этажа
12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки, которая выпала из окна, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.
Трагедия произошла поздно вечером 8 мая в Центральном районе Гомеля. 5-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже. От полученных травм ребенок скончался.
Допрашиваются свидетели. Назначено проведение экспертиз.-0-
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Трагедия произошла поздно вечером 8 мая в Центральном районе Гомеля. 5-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже. От полученных травм...
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