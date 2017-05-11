Валютная выручка Беларуси выросла втрое

За первые три месяца 2017 года валютная выручка Беларуси составила 7,73 млрд долларов. По сравнению с первым кварталом 2016 года показатель увеличился на 28,7%.

По данным официальной статистики, в марте этого года валютная выручка составила 3.006,1 млн долларов, или на 35,2% больше, чем в марте прошлого года, пишет БелаПАН .

Рост валютных поступлений произошел в результате увеличения стоимостных объемов экспорта товаров. В январе-марте валютная выручка Беларуси от экспорта товаров составила около 6 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 31%.

Валютные поступления от экспорта услуг в первом квартале сложились на уровне 1,54 млрд долларов и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5%.