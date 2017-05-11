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Валютная выручка Беларуси выросла втрое

12.05.2017 17:05 — Разное | БДГ  
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За первые три месяца 2017 года валютная выручка Беларуси составила 7,73 млрд долларов. По сравнению с первым кварталом 2016 года показатель увеличился на 28,7%.

По данным официальной статистики, в марте этого года валютная выручка составила 3.006,1 млн долларов, или на 35,2% больше, чем в марте прошлого года, пишет БелаПАН.

Рост валютных поступлений произошел в результате увеличения стоимостных объемов экспорта товаров. В январе-марте валютная выручка Беларуси от экспорта товаров составила около 6 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 31%.

Валютные поступления от экспорта услуг в первом квартале сложились на уровне 1,54 млрд долларов и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5%.

 
 
 
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За первые три месяца 2017 года валютная выручка Беларуси составила 7,73 млрд долларов. По сравнению с первым кварталом 2016 года показатель увеличился на 28,7%.

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