ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На дне Финского залива обнаружен американский бомбардировщик

12.05.2017 17:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время прокладки газопровода «Северный поток-2» строители обнаружили на дне в западной части Финского залива легкий бомбардировщик Douglas A-20 Havoc, сообщает телекомпания Yle.


Фото: yle.fi

Пресс-секретарь компании Nord Stream в Финляндии Минна Сунделин рассказала, что самолет лежит на глубине 100 метров. Длина бомбардировщика  — 11 метров, размах крыльев — 18 метров. Внешне Douglas A-20 Havoc выглядит неповрежденным.

Подводный эксперт Национального совета по древностям Майя Матикка (Maija Matikka) отметила, что дерево и металл хорошо сохраняются в Балтийском море, благодаря низкой солености воды, холодной температуре и темноте. Возможно, внутри самолета сохранились останки пилота и боекомплекта.

Во время войны бомбардировщики Douglas A-20 Havoc поставлялись многим союзникам США по антигитлеровской коалиции. В Советский Союз было отправлено по ленд-лизу около трех тысяч таких самолетов.

Двухмоторный Havoc мог нести до 900 килограммов бомб или торпед. Для самообороны на бомбардировщик устанавливались крупнокалиберные пулеметы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Длина бомбардировщика - 11 метров, размах крыльев - 18 метров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Валютная выручка Беларуси выросла втрое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика