На дне Финского залива обнаружен американский бомбардировщик

Во время прокладки газопровода «Северный поток-2» строители обнаружили на дне в западной части Финского залива легкий бомбардировщик Douglas A-20 Havoc, сообщает телекомпания Yle.



Фото: yle.fi

Пресс-секретарь компании Nord Stream в Финляндии Минна Сунделин рассказала, что самолет лежит на глубине 100 метров. Длина бомбардировщика — 11 метров, размах крыльев — 18 метров. Внешне Douglas A-20 Havoc выглядит неповрежденным.

Подводный эксперт Национального совета по древностям Майя Матикка (Maija Matikka) отметила, что дерево и металл хорошо сохраняются в Балтийском море, благодаря низкой солености воды, холодной температуре и темноте. Возможно, внутри самолета сохранились останки пилота и боекомплекта.

Во время войны бомбардировщики Douglas A-20 Havoc поставлялись многим союзникам США по антигитлеровской коалиции. В Советский Союз было отправлено по ленд-лизу около трех тысяч таких самолетов.

Двухмоторный Havoc мог нести до 900 килограммов бомб или торпед. Для самообороны на бомбардировщик устанавливались крупнокалиберные пулеметы.