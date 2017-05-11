|
На дне Финского залива обнаружен американский бомбардировщик
Во время прокладки газопровода «Северный поток-2» строители обнаружили на дне в западной части Финского залива легкий бомбардировщик Douglas A-20 Havoc,
Пресс-секретарь компании Nord Stream в Финляндии Минна Сунделин рассказала, что самолет лежит на глубине 100 метров. Длина бомбардировщика — 11 метров, размах крыльев — 18 метров. Внешне Douglas A-20 Havoc выглядит неповрежденным.
Подводный эксперт Национального совета по древностям Майя Матикка (Maija Matikka) отметила, что дерево и металл хорошо сохраняются в Балтийском море, благодаря низкой солености воды, холодной температуре и темноте. Возможно, внутри самолета сохранились останки пилота и боекомплекта.
Во время войны бомбардировщики Douglas A-20 Havoc поставлялись многим союзникам США по антигитлеровской коалиции. В Советский Союз было отправлено по ленд-лизу около трех тысяч таких самолетов.
Двухмоторный Havoc мог нести до 900 килограммов бомб или торпед. Для самообороны на бомбардировщик устанавливались крупнокалиберные пулеметы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Длина бомбардировщика - 11 метров, размах крыльев - 18 метров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии