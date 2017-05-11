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Следователи ищут очевидцев ДТП с участием автопоезда на трассе М1

12.05.2017 17:03 — Разное | БелТА  
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Следователи ищут очевидцев ДТП с участием автопоезда на трассе М1
Фото с сайта СК

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев ДТП с участием автопоезда на трассе М1 в районе деревни Лошница Борисовского района. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 апреля около 16.00 на 453-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ, у деревни Лошница Борисовского района. Автопоезд - тягач "Рено Премиум" с полуприцепом "Шмитц" - двигался в направлении границы с Россией. В определенный момент выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Мультиван". Уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии расследуется Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета.

На имеющейся в материалах следствия видеозаписи видно, что перед столкновением в попутном с фурой направлении двигались другие автомобили. Следователи просят свидетелей ДТП обратиться по телефонам: 8 (017) 389-53-50, 8 (029) 170-20-06, 8 (033) 333-68-16.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 апреля около 16.00 на 453-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ, у деревни Лошница Борисовского района.

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