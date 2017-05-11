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Президент делает ставку на профессионализм и омоложение кадров

12.05.2017 16:56 — Разное | Ежедневник  
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Президент делает ставку на профессионализм и омоложение кадров

Лукашенко: «За этот год мы хорошенечко встряхнем действующий персонал и посмотрим. Кто может работать, пусть работает».

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует, чтобы к руководству в самых разных отраслях приходили молодые, но вместе с тем профессионально подготовленные люди. Об этом он заявил сегодня, назначая руководителей в системе органов внутренних дел, передает БЕЛТА. Глава государства отметил, что одним из его безусловных требований остается задача омоложения кадров и смены поколений.

«Должны в руководство ведомствами, сферами, отраслями приходить новые молодые люди. Потому что люди старшего поколения не вечны. И если мы хотим иметь результат от того или иного направления деятельности, сферы жизни, должны быть деятельные люди», – уверен белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что этот подход касается всех отраслей, будь то вертикаль власти или сфера спорта.

«За этот год мы хорошенечко встряхнем действующий персонал и посмотрим. Кто может работать, пусть работает. Кто не может, мы будем приглашать людей более молодого поколения, профессиональных, опытных, уже выросших за свою сознательную жизнь при независимости нашего государства», – отметил Президент.

«От этого никуда не денешься. Поэтому мы приглашаем новое поколение к руководству страной во всех сферах. Особенно в сфере безопасности, армии и так далее. Вы – люди подготовленные, и здесь нужны более свежие взгляды на процессы. Это естественно», – сказал глава государства. Говоря непосредственно о задачах перед назначаемыми руководителями в системе органов внутренних дел, Александр Лукашенко коснулся сферы оперативно-разыскной деятельности в МВД. По мнению президента, ее необходимо совершенствовать и поднять на более высокий уровень.

«Нам надо от участкового до самого большого начальника в департаменте все это объединить и создать новую более стройную систему, – заявил глава государства. – Это – основа. Без этого нет никакой борьбы с преступниками и преступностью. Без этого не может быть никакой общественной безопасности».

 
 
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