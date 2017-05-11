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Беларусь с 20 медалями заняла первое место на чемпионате мира по муай-тай в Минске
Белорусские бойцы с 20 медалями заняли первое место в командном зачете чемпионата мира по муай-тай, который завершается 12 мая в минском дворце спорта.
В заключительный день все белорусские спортсмены, выступавшие в финалах взрослых соревнований, выиграли золотые награды — Елена Лешкевич (45 кг), Людмила Числова (48 кг), Диана Емельянова (свыше 75 кг), Аррем Аванесов (63,5 кг), Дмитрий Варец (67 кг), Дмитрий Валент (81 кг), Евгений Волчёк (86 кг), Денис Гончеронок (91 кг).
Пробился в финал и Вадим Васьков (71 кг), однако из-за травмы он не вышел на финальный поединок и получил серебряную медаль.
Ранее обладателями бронзовых медалей стали представители Беларуси Сагиф Гасанов (51 кг), Николай Сведомский (54 кг), Андрей Герасимчук (свыше 91 кг), Вероника Соболь (67 кг), Мария Белуш (до 75 кг).
В молодежной категории (до 23) лет
Как уже сообщалось, на домашнем чемпионате мира из-за травмы
В четвертьфинале
(Будет дополнено).
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Белорусские бойцы с 20 медалями заняли первое место в командном зачете чемпионата мира по муай-тай, который завершается 12 мая в минском дворце спорта.
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