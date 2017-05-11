С начала года в Азербайджане произошло более 800 землетрясений

В Азербайджане с начала года зарегистрировано более 800 землетрясений, сказал Trend директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Йетирмишли.

Он отметил, что только часть произошедших землетрясений ощущалось силой в 3-4 балла, остальные были сравнительно слабее.

По словам Гурбана Йетирмишли, сила произошедшего 11 мая землетрясения в Саатлинском районе составила в эпицентре около 5 баллов, в близлежащих районах землетрясение ощущалось силой в 3-4 балла.

В этом году сейсмическая активность в наибольшей мере проявлялась в Каспийском море и в Шамаха-Исмаиллинской зоне, сказал Гурбан Йетирмишли.-0-