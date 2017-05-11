|
С начала года в Азербайджане произошло более 800 землетрясений
В Азербайджане с начала года зарегистрировано более 800 землетрясений, сказал
Он отметил, что только часть произошедших землетрясений ощущалось силой в 3-4 балла, остальные были сравнительно слабее.
По словам Гурбана Йетирмишли, сила произошедшего 11 мая землетрясения в Саатлинском районе составила в эпицентре около 5 баллов, в близлежащих районах землетрясение ощущалось силой в 3-4 балла.
В этом году сейсмическая активность в наибольшей мере проявлялась в Каспийском море и в Шамаха-Исмаиллинской зоне, сказал Гурбан Йетирмишли.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Гурбана Йетирмишли, сила произошедшего 11 мая землетрясения в Саатлинском районе составила в эпицентре около 5 баллов, в близлежащих районах...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии