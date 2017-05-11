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Помидоры подорожали на треть, капуста - на четверть. Как в апреле изменились цены

12.05.2017 17:25 — Разное | Tut.by  
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Апрельская инфляция в два раза превысила мартовскую и составила 0,7%. Продовольственные товары подорожали на 0,8%, хотя еще в начале весны на них наблюдалась дефляция. В лидерах подорожания в апреле оказались некоторые овощи и фрукты.

Топ-5 самых подорожавших и подешевевших товаров за апрель


Инфографика: piktochart.com

Среди продовольственных товаров, по данным Белстата, заметнее всего подорожали овощи — помидоры (+35,14%), картофель (+29,01%), белокочанная капуста (+24,7%), репчатый лук (+18,49%), морковь (+9,28%) и фрукты — бананы (+10,02%), цитрусовые (+3,23%) и яблоки (+1,82%).

При этом некоторые овощи и фрукты существенно подешевели: виноград (-17,89%), сладкий перец (-13,59%), чеснок (-6,29%), свежие огурцы (-5,12%), замороженные овощи (-2,04%). Также в апреле упали цены на соленую и копченую рыбу (-2,58%) и на лососевую икру (-2,38%).

Непродовольственные товары, в целом, в цене почти не изменились — инфляция в апреле составила 0,2%. Больше всего подорожали летняя и зимняя обувь: босоножки и сандалии (+15,01%), зимние сапоги на низком каблуке (+5,91%), сапоги на меху (+5,5%), и еще один зимний элемент гардероба — меховая шапка (+4,13%).

Подешевела демисезонная обувь (-4,89%) и кожаные туфли на синтетической подошве (-4,14%), а также детские коляски (-4,65%).

Заметней всего в апреле выросли цены на услуги — на 1%. Среди лидеров подорожания — мобильная связь (+8,56%), sms-сообщения и мобильный интернет (+8,05%), а также билеты в кино (+3,13%) и на поезда международного сообщения (+2,39%). Зато в апреле подешевели билеты на самолет (-3,85%), ритуальные услуги (-3%) и билеты на концерты (-2,65%).

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Продовольственные товары подорожали на 0,8%, хотя еще в начале весны на них наблюдалась дефляция. В лидерах подорожания в апреле оказались некоторые овощи и фрукты.

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