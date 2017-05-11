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Четырехлетней девочке в Ганцевичах стало плохо после введения лекарства
12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Ганцевичского РОВД проводят проверку по факту ухудшения самочувствия четырехлетней девочки после внутривенного введения лекарства в центральной районной больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома.
"К нам поступило заявление от отца ребенка, в котором он жалуется на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей медицинскими работниками ЦРБ. Сотрудниками милиции опрошены очевидцы и свидетели инцидента в больнице, назначена судмедэкспертиза", - сказал Сергей Дученко.
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"К нам поступило заявление от отца ребенка, в котором он жалуется на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей медицинскими работниками ЦРБ. Сотрудниками...
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