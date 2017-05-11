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Четырехлетней девочке в Ганцевичах стало плохо после введения лекарства

12.05.2017 17:41 — Разное | БелТА  
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12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Ганцевичского РОВД проводят проверку по факту ухудшения самочувствия четырехлетней девочки после внутривенного введения лекарства в центральной районной больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома.

"К нам поступило заявление от отца ребенка, в котором он жалуется на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей медицинскими работниками ЦРБ. Сотрудниками милиции опрошены очевидцы и свидетели инцидента в больнице, назначена судмедэкспертиза", - сказал Сергей Дученко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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