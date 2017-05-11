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Сидоренко о белорусах на ЧМ по хоккею: Игрокам "не хватает силенок доехать до ворот"
Известный белорусский тренер Андрей Сидоренко поделился своими мыслями об игре сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею. Специалист считает, что у сборной слабый уровень подготовки и хоккеистам «не хватает силенок доехать до ворот».
Также Андрей Сидоренко отметил, что современные хоккеисты не привыкли играть за престиж представлять страну на мировом уровне, а команде не хватает единого духа. По его мнению, хоккей в стране нуждается в реформах, и в первую очередь необходимо взяться за детский хоккей, развивая различные навыки в разных возрастных категориях. Андрей Сидоренко предполагает, что сделав чемпионат страны открытым и пригласив в него команды из ближайших стран, повысится конкурентность и, соответственно, уровень самого турнира.
О причинах слабой игры нашей сборной, реформах в хоккее и «лести» для СМИ со стороны иностранных специалистов в рамках проекта TUT.BY «
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Известный белорусский тренер Андрей Сидоренко поделился своими мыслями об игре сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею. Специалист считает, что у сборной...
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