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Сидоренко о белорусах на ЧМ по хоккею: Игрокам "не хватает силенок доехать до ворот"

12.05.2017 18:03 — Разное | Tut.by  
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Известный белорусский тренер Андрей Сидоренко поделился своими мыслями об игре сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею. Специалист считает, что у сборной слабый уровень подготовки и хоккеистам «не хватает силенок доехать до ворот».

Также Андрей Сидоренко отметил, что современные хоккеисты не привыкли играть за престиж представлять страну на мировом уровне, а команде не хватает единого духа. По его мнению, хоккей в стране нуждается в реформах, и в первую очередь необходимо взяться за детский хоккей, развивая различные навыки в разных возрастных категориях. Андрей Сидоренко предполагает, что сделав чемпионат страны открытым и пригласив в него команды из ближайших стран, повысится конкурентность и, соответственно, уровень самого турнира.

О причинах слабой игры нашей сборной, реформах в хоккее и «лести» для СМИ со стороны иностранных специалистов в рамках проекта TUT.BY «Не стыдно спросить» рассказал Андрей Сидоренко. 57-летний специалист кроме «Дизеля» уже возглавлял «Спартак» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Динамо» (Минск), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк) и ХК «Гомель». Андрей Михайлович Сидоренко родился в Чебаркуле 22 июля 1959 года. Воспитанник челябинской школы хоккея, является мастером спорта СССР и заслуженным тренером Республики Беларусь.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Известный белорусский тренер Андрей Сидоренко поделился своими мыслями об игре сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею. Специалист считает, что у сборной...

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