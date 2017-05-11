Какие банки и на каких условиях предлагают потребительские кредиты без справок о доходах

В начале мая прекратило свое действие требование об обязательном предоставлении справки при оформлении кредита. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банки сейчас предлагают оформить кредит без справки, и как это нововведение повлияло на процентные ставки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что с 1 мая прекратило действие постановление Нацбанка о требовании предоставления справок о доходах для оценки кредитоспособности физических лиц. Теперь банки смогут самостоятельно определять подходы к оценке кредитоспособности клиентов и определять перечень обязательных сопутствующих документов.

FINANCE.TUT.BY проанализировал рынок кредитов наличными и посмотрел произошли ли изменения.

Главные выводы, которые мы сделали:

Сейчас у 5 банков есть возможность оформить кредит без предоставления справки о доходах.

Процентная ставки по кредитам составляют 16,99%-36,9%, при этом основная масса процентных ставок — до 25%. Это немного выше, чем ставки по обычным « прозрачным » потребительским кредитам;

» потребительским кредитам; Самую маленькую ставку предлагает БТА Банк по кредиту на отдых «5 звезд» — первые 30 дней она составит 10,99%, далее — 16,99%. Этот кредит можно оформить на год.

Максимальная сумма кредитов без предоставления документов о получаемом доходе будет меньше, чем по обычным кредитам. Она варьируется от 1 500 до 5 000 рублей. Исключение МТБанк, который предлагает своим клиентам оформить без справки до 15 000 рублей. Самую большую сумму кредита можно найти у МТБанка, Банка Москва-Минск — 15 000 рублей. Беларусбанк сейчас ограничивает максимальную сумму кредита только платежеспособностью клиента. Но на максимальный возможный срок наличие справки не повлияет. У банков есть предложения на 4, 5 и даже на 7 лет.

Чтобы понять, сколько придется платить ежемесячно за такой кредит, мы произвели расчет по кредиту «5 звезд» от БТА Банка. Если взять 1000 рублей на год, то ежемесячный платеж составит 87 рублей (первые 30 дней), далее — 92 рубля, а общая переплата составит примерно 99 рублей.

Банк, кредит Текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях) Срок кредита, максимальная сумма Альфа-Банк,

Кредит под 18% 18% до 12 мес.,

до 1500 руб. Альфа-Банк,

Потребительский кредит 25,9% или 28,9% (в зависимости от срока) до 72 мес.

до 2 500 руб. Банк ВТБ (Беларусь),

«Невероятный» 36,9% при сроке 36 мес,

29,9% при сроке 48 мес,

25,5% при сроке 60 мес до 60 мес.,

до 5000 руб. Банк ВТБ (Беларусь),

«На все про все» 29,9% до 12 мес.,

до 5000 руб. Банк «Решение»,

«Без справки» 23,8% до 48 мес.,

до 2000 руб. БТА Банк,

«Легкий» 19% до 60 мес.,

до 5000 руб. БТА Банк,

«2 в 1»

(рефинансирование) 18% или 20% до 60 мес.,

до 5000 руб. БТА Банк,

«План Б»

(рефинансирование) 18% или 20% до 60 мес.,

до 5000 руб. БТА Банк,

«5 звезд» 10.99% — первые 30 дней, потом 16,99% до 12 мес.,

до 5000 руб. МТБанк,

«Проще простого под 19% годовых» 19% до 12 мес.,

до 15 000 руб. МТБанк,

«Проще простого» 25% первые 12 мес., потом 27,2% до 84 мес.,

до 15 000 руб. Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси: