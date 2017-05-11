Фото Витебской таможни

12 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебские таможенники задержали нелегальную партию детской одежды и тканей, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Сотрудники оперативно-поискового отдела Витебской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу детской одежды, тканей и текстильной фурнитуры без сопроводительных документов. Транспортное средство со сборным грузом следовало на территорию ЕАЭС.

В ходе контрольных мероприятий установлено, что большая часть товара перемещается незаконно. В автомобиле транспортировалось более 30 тыс. единиц детской одежды, тканей в рулонах и текстильной фурнитуры, на которые водитель не смог представить документы.

Незаконно перемещаемый товар изъят. Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.-0-