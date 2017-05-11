Преступность среди несовершеннолетних сокращается в Беларуси





В Беларуси стабильно снижается число преступлений среди несовершеннолетних. Об этом заявил прокурор Минска Сергей Хмарук.

"В среднем чуть больше 3% в удельном весе всех преступлений занимают преступления среди несовершеннолетних. Сейчас наши основные силы брошены на профилактику рецидивного характера подростковой преступности. Развитие в обществе новых форм коммуникации, в которых подростки смогли бы реализовывать свою энергию, позволит существенно снизить уровень преступлений против общественного порядка среди молодежи", - отметил Сергей Хмарук.

Прокурор подчеркнул, что совместно с Академией управления при Президенте создана и успешно функционирует инновационная площадка, где представители науки получают возможность наблюдать за практической работой правоохранителей, а практики здесь же могут черпать передовые научные идеи и внедрять их в свою работу.

"В этом году было принято решение о рассмотрении в рамках данной инновационной площадки правоприменительной практики по уголовным делам против общественной безопасности. Среди них хулиганство, заведомо ложные сообщения об опасности, введенная в 2015 году статья о жестоком обращении с животными. Эти статьи работают, и мы должны понимать, как дальше строить нашу работу, как нам расследовать уголовные дела", - подчеркнул Сергей Хмарук.

В Минске прошел научно-практический семинар, посвященный преступлениям против общественного порядка и преступности среди несовершеннолетних. Эксперты, в числе которых представители органов прокуратуры, Минского городского и районных судов, ГУВД Мингорисполкома и управления Следственного комитета, обсудили основные аспекты практики применения уголовного законодательства в преступлениях против общественного порядка, правовую характеристику и квалификацию ответственности за хулиганство, пишет БЕЛТА.