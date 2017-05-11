Сотрудники Госавтоинспекции решили остановить машину, которая двигалась без регистрационного знака. Водитель "ВАЗ 2110" проигнорировал требование инспекторов и попытался скрыться. Мужчина продолжал движение, несмотря на предупредительные выстрелы в воздух. Сотруднику ГАИ пришлось стрелять по колесам. В итоге авто съехало в кювет, рассказали Sputnik в УВД Минского облисполкома.



© Фото: Straż Graniczna Пьяного белоруса на Volkswagen задержали польские пограничники

Водитель отказался выходить из салона, матерился и пытался драться. Правоохранители применили физическую силу и наручники.

"Задержанным оказался 32-летний житель Борисовского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в УВД.

Выяснилось, что причиной поднятого капота стал наезд на придорожный столб. ДТП случилось незадолго до встречи с экипажем ГАИ.

В отношении водителя составлены шесть административных протоколов.