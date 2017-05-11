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Пьяный водитель скрывался от ГАИ на "Жигулях" с поднятым капотом

12.05.2017 18:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сотрудники Госавтоинспекции решили остановить машину, которая двигалась без регистрационного знака. Водитель "ВАЗ 2110" проигнорировал требование инспекторов и попытался скрыться. Мужчина продолжал движение, несмотря на предупредительные выстрелы в воздух. Сотруднику ГАИ пришлось стрелять по колесам. В итоге авто съехало в кювет, рассказали Sputnik в УВД Минского облисполкома.

Пьяный водитель скрывался от ГАИ на "Жигулях" с поднятым капотом
© Фото: Straż Graniczna
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Водитель отказался выходить из салона, матерился и пытался драться. Правоохранители применили физическую силу и наручники.

"Задержанным оказался 32-летний житель Борисовского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в УВД.

Выяснилось, что причиной поднятого капота стал наезд на придорожный столб. ДТП случилось незадолго до встречи с экипажем ГАИ.

В отношении водителя составлены шесть административных протоколов.

 
 
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Экипаж ГАИ преследовал подозрительную машину на автодороге Борисов – Березино. Смотрите на видео, как водитель пытается скрыться от инспекторов на "Жигулях" с...

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