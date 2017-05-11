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Эксперт о выделении США денег на "обучение" белорусских активистов

12.05.2017 19:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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США целенаправленно долгие годы проводят в отношении Беларуси определенную линию, которая заключается в реализации ряда образовательно-просветительских программ направленных на социально активное меньшинство, социально-активных индивидуумов, считает Шпаковский.

"США пытаются влиять на такую категорию людей и продвигать в этой среде собственные ценности, имидж и политические установки", – сказал он в интервью радио Sputnik.

В ряде СМИ в пятницу, появилась информация, что Агентством по международному развитию США (USAID) утверждена программа по поддержке гражданского общества в Беларуси. Запланировано, что обучение 600 активистов будет проводиться непосредственно в Штатах и займет пять лет. Первый этап – 1,5 года, далее возможна ее пролонгация до трех лет. В нынешнем году USAID выделит на Беларусь около 9 миллионов долларов, из которых около семи – на финансирование прав человека и ответственного правительства.

Кроме того, есть достоверная, по его словам, информация, что в следующем году USAID даст 520 тысяч долларов на подготовку так называемых гражданских журналистов в области блогосферы. "Предполагается, что эти люди в соцсетях будут вести свои каналы, являться лидерами мнений и будут транслировать в социальных сетях те установки, которые являются общепринятыми для американцев", – отметил Шпаковский. По его мнению, основной внешнеполитической задачей США на данный момент является ослабление военно-политического союза между Беларусью и Россией.

По мнению эксперта, работа белорусскими властями с потенциальными общественными лидерами не ведется. "Не зря упразднено идеологическое управление в Администрации президента. Национальной идеи до сих пор не выработано, советская идентичность исчерпывается, новой идеи нет, а пример Украины показывает нам, к чему может привести этот вакуум", – сказал Шпаковский.

Аудиоверсию программы "Грани формата" с Александром Шпаковским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский прокомментировал радио Sputnik Беларусь, куда пойдут 9,52 миллиона...

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