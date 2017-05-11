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"Белая Русь" собрала более 300 предложений по упрощению условий ведения бизнеса

12.05.2017 19:15 — Разное | Ежедневник  
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"Белая Русь" собрала более 300 предложений по упрощению условий ведения бизнеса

Более 300 предложений по упрощению условий ведения бизнеса получено активистами "Белой Руси".

Об этом сообщил БЕЛТА заместитель начальника главного государственно-правового управления Администрации Президента Андрей Матвеенко.

"Было получено более 300 предложений от всех заинтересованных: как бизнеса, так и граждан. Предложения аккумулировались в Национальном центре правовой информации и были переданы тематическим группам для дальнейшей проработки вопросов по конкретным направлениям. Они будут учитываться надлежащим образом в подготовленных проектах документов", - сказал он.

На вопрос, не планируется ли внести поправки в пакет документов, касающихся малого бизнеса, о чем неоднократно высказывались предприниматели, Андрей Матвеенко ответил, что вырабатываемый пакет документов основан на предложениях достаточно широкого круга заинтересованных, представителей крупного, среднего и малого бизнеса. "Мы исходили из интересов всего предпринимательского сообщества. Нельзя сказать, что мы руководствовались интересами только промышленных гигантов или крупных торговых сетей. Все те нормы, которые прописаны в плане санитарных, противопожарных и иных требований, которые содержатся в проектах, нацелены на решение проблем всех видов бизнеса, независимо от его размера", - добавил замначальника главного управления. Андрей Матвеенко также подчеркнул, что, возможно, определенные нормы малому бизнесу выполнить труднее, но не стоит забывать об интересах государства.

"А оно заинтересовано в том, чтобы бизнес имел надлежащую ответственность за свои действия, чтобы люди, которые обращаются за оказанием услуг или приобретают товары, были удовлетворены уровнем качества и сервиса", - сказал он.

 
 
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Более 300 предложений по упрощению условий ведения бизнеса получено активистами "Белой Руси".

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