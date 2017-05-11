



Более 300 предложений по упрощению условий ведения бизнеса получено активистами "Белой Руси".

Об этом сообщил БЕЛТА заместитель начальника главного государственно-правового управления Администрации Президента Андрей Матвеенко.

"Было получено более 300 предложений от всех заинтересованных: как бизнеса, так и граждан. Предложения аккумулировались в Национальном центре правовой информации и были переданы тематическим группам для дальнейшей проработки вопросов по конкретным направлениям. Они будут учитываться надлежащим образом в подготовленных проектах документов", - сказал он.

На вопрос, не планируется ли внести поправки в пакет документов, касающихся малого бизнеса, о чем неоднократно высказывались предприниматели, Андрей Матвеенко ответил, что вырабатываемый пакет документов основан на предложениях достаточно широкого круга заинтересованных, представителей крупного, среднего и малого бизнеса. "Мы исходили из интересов всего предпринимательского сообщества. Нельзя сказать, что мы руководствовались интересами только промышленных гигантов или крупных торговых сетей. Все те нормы, которые прописаны в плане санитарных, противопожарных и иных требований, которые содержатся в проектах, нацелены на решение проблем всех видов бизнеса, независимо от его размера", - добавил замначальника главного управления. Андрей Матвеенко также подчеркнул, что, возможно, определенные нормы малому бизнесу выполнить труднее, но не стоит забывать об интересах государства.

"А оно заинтересовано в том, чтобы бизнес имел надлежащую ответственность за свои действия, чтобы люди, которые обращаются за оказанием услуг или приобретают товары, были удовлетворены уровнем качества и сервиса", - сказал он.