Итоги недели: хоккей – сплошное разочарование

Гость радио Sputnik Беларусь, директор Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин подвел итоги уходящей недели вместе с ведущими Александром Кривошеевым и Вячеславом Шараповым. Собеседники не могли обойти вниманием празднование Дня Победы, нашего величайшего праздника, который объединяет народы и поколения, является нашим общим и важнейшим историческим явлением.

"Мы живем сегодня благодаря Победе, ведь вопросы, которые решались в той войне, были вопросами о выживании всего человечества, поэтому Победа в Великой Отечественной войне для нас является величайшим событием ХХ, да и XXI века», — отметил Палагин.

На этой неделе пришла к финишу выборная президентская гонка во Франции, лидером которой стал Эммануэль Макрон. Сергей Палагин с некоторой долей иронии прокомментировал актуальные выборные технологии, принимая во внимание детали и особенности PR-компании Макрона.

"14 мая, день вступления в должность нового президента Франции, можно считать праздником — днем французского политтехнолога (кстати, 14 мая 2011 года был арестован Доминик Стросс-Канн). Я восхищен режиссером, который ставит для всех нас этот замечательнейший спектакль, призванный держать нас в напряжении и увлеченно наблюдать за политическими событиями, когда внезапно мало кому известный человек вдруг, в один момент, становится этаким солнцем и надеждой нации, коим сегодня является Макрон", — иронизирует эксперт.

Старт Чемпионата мира по хоккею принес нам значительные разочарования, связанные с игрой белорусской сборной. Четыре поражения подряд не оставили нам надежды на приобщение к хоккейному празднику, и лишь красивая игра других команд позволяет наслаждаться спортивным зрелищем.

"Мы все хотим праздновать, и не только в локальном, семейном пространстве. Нам нужны победы национального масштаба, а также объекты и предметы гордости, консолидирующие наше общество. Мы включаем телевизор и говорим — где наши ребята? Где представители нашей белорусской спортивной элиты? Но, к сожалению, нам только остается нервно переключать каналы, ибо игра, которую мы видим, приводит нас в удручающее состояние", — говорит Палагин.

Приятным событием стал выход в финал белорусских участников "Евровидения" — группы Naviband с песней на белорусском языке. Наконец-то наша мова была услышана многомиллионной аудиторией, а теперь будет звучать и в финале. По мнению Палагина, это тот случай, когда мы должны вместе порадоваться.

"Пожелаем нашим ребятам удачи в финале, и даже если они не победят, все равно на родине их встретят с любовью и будут ценить", — отметил эксперт.

Сюрпризы погоды, майские снегопады не оставляют равнодушными никого в нашей стране и в странах-соседях.

"Таких холодов в разгар весны не было с 1980 года, поэтому для людей тридцатилетних это, пожалуй, настоящее испытание, но этому мы можем противопоставить человеческое тепло и уют в наших домах", — подытожили собеседники.

Аудиозапись обсуждения итогов уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.