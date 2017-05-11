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В индустриальном парке «Великий камень» открыли субпарк
12.05.2017 19:52 — Разное | Ежедневник
В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" завершено строительство первой очереди торгово-логистического субпарка. В церемонии открытия 12 мая принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.
Вице-премьер отметил, что договоренности, связанные со строительством "Великого камня", выполняются с опережением сроков.
"Объект построен очень быстро: не прошло и двух лет после того, как мы с участием глав двух государств заложили капсулу. В течение года велись подготовительно-проектные работы, и, можно сказать, за год была построена первая очередь логистического центра", - сказал он.
"Мы приступили к проектированию пожарного депо, которое к концу этого года будет построено. Будет строиться торговый центр", - сказал Анатолий Калинин.
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В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" завершено строительство первой очереди торгово-логистического субпарка. В церемонии открытия 12 мая...
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