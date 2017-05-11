В индустриальном парке «Великий камень» открыли субпарк





В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" завершено строительство первой очереди торгово-логистического субпарка. В церемонии открытия 12 мая принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.

Вице-премьер отметил, что договоренности, связанные со строительством "Великого камня", выполняются с опережением сроков.

"Объект построен очень быстро: не прошло и двух лет после того, как мы с участием глав двух государств заложили капсулу. В течение года велись подготовительно-проектные работы, и, можно сказать, за год была построена первая очередь логистического центра", - сказал он.



Заместитель премьер-министра подчеркнул, что в ближайшее время начнется возведение социальных объектов и жилых домов с привлечением, в том числе технико-экономической помощи Китая.

"Мы приступили к проектированию пожарного депо, которое к концу этого года будет построено. Будет строиться торговый центр", - сказал Анатолий Калинин.



Первая очередь торгово-логистического субпарка занимает территорию 29 га. Построено 100 тыс.кв.м недвижимости, в том числе 50 тыс. кв.м занимают складские помещения, 23 тыс. кв.м - выставочный центр. В строительство субпарка инвестировано около $120 млн. В ближайшее время планируется приступить к строительству второй очереди. Всего территория субпарка займет площадь более 90 га, объем инвестиций - 500 млн долларов.



Также сегодня с участием Заместителя Премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина состоялась торжественная церемония открытия регулярного автобусного маршрута, который связал Минск и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень», сообщает пресс-служба правительства.