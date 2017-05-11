Шведы и чехи добились легких побед в 5-м туре чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты Швеции и Чехии добились легких побед в 5-м туре групповой стадии чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.



Фото: iihfworlds2017.com

Швеция — Италия — 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

Шайбы: 1:0 — Ряск (Линдхольм, 3.24), 2:0 — Хольм (Нюландер, Бродин, 8.34), 2:1 — Морини (Сканделла, Инсам, 23.50, в большинстве), 3:1 — Бродин (Хольм, 29.52), 4:1 — Линдхольм (Ландескуг, Строльман, 40.41), 5:1 — Умарк (Седерберг, Эдлер, 50.09), 6:1 — К. Клинберг (Нурдстрем, 54.53), 7:1 — Йоэль Эрикссон-Эк (56.51), 8:1 — Йон Клингберг (Хольм, Нюландер, 58.25).

Броски: 45−15 (15−4, 12−8, 18−3).

Штраф: 4−4.

Вратари: Фаст (93,33% отраженных бросков) — Клотье (82,22% отраженных бросков).

Единственный проблеск надежды у итальянцев случился на старте второго периода, когда Джованни Морини реализовал большинство и сократил отставание до минимума (1:2). Но этот успех для апеннинской команды оказался единственным.

Особенно покуражились разохотившиеся шведы в третьем периоде, когда отправили в итальянские ворота 5 шайб.

Чехия — Словения — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 — Ржепик (Коварж, Червенка, 2.12, в большинстве), 2:0 — Горак (Пастрняк, Ворачек, 8.20, в большинстве), 3:0 — Горак (Гудас, Шимек, 11.46), 4:0 — Кемпны (Врана, 22.09), 4:1 — Верлич (Муршак, Урбас, 44.04), 5:1 — Червенка (Коварж, 47.15).

Броски: 37−15 (18−4, 4−6, 15−5).

Штраф: 8−6.

Вратари: Мразек (93,33% отраженных бросков) — Крошель (86,49% бросков).

Чехи уже в середине первого периода отправили словенцев в тяжелый нокдаун, доведя перевес в счете до 3 голов. И хотя на нынешнем чемпионате мира у словенцев уже случался впечатляющий камбэк даже с 0:4, на этот раз шансов на чудо чехи им практически не оставили. Даже во втором периоде, когда позволили себе повалять дурака и даже уступить по числу бросков в створ ворот (4−6).

Третий период оказался веселее, но на перемену в диспозиции сил не было даже намека.