Фестиваль красок, открытие велосезона и семейные игры. Куда сходить в Могилеве в выходные

Большие майские праздники закончились, но есть наконец железобетонная причина как следует отдохнуть вне стен дома — прекрасная весенняя погода . В этот уикенд Могилев ждет киноклуб без попкорна, открытие велосезона и другие не менее яркие события.

12 мая



Фото: vk.com/neslomlenny451f

В эту пятницу киноклуб 451°F приглашает всех на специальный показ кинофильма «Несломленный» режиссера Анджелины Джоли. Реальная история американца-легкоатлета Луи, чей самолет потерпел крушение над Тихим океаном, после чего он вместе с двумя сослуживцами провел 47 дней в дрейфе на плоту, попав в плен к японцам. Начало — в 18.00 и 21.00. После просмотра — чаек с печеньем и теплая атмосфера общения. Адрес — общественный центр «Кола» на переулке Чкалова, 16. Вход свободный.

13 мая



Фото: vk.com/velomogilev2017

Долгожданному открытию велосезона в Могилеве быть — погода для этого будет более чем подходящая. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться с 8.30 до 10.30 на площади Ленина у Доски почета. Начало построения — в 10.45. Старт колонны — 11.00. Колонна в сопровождении машины ГАИ проедет 14 км на поляну около деревни Константиновки. Там будут велосоревнования, конкурсы. В этом году организаторы объявили также конкурс на лучший карнавальный костюм и украшение велосипеда.

С собой можно брать еду, напитки и все, что понадобится для отдыха на природе. Все подробности тут .



Фото: vk.com/savepechersk

Новая захватывающая экскурсия по Печерскому лесопарку начнется в 11.00. Старт — от лодочной станции. Темой этого мини-путешествия снова станут вековые деревья. С собой можно брать чай и бутерброды. Подробности тут .

14 мая



Фото: sponsor-house.ru

Первые могилевские семейные олимпийские игры стартуют в 11.00 в парке 40-летия Победы на улице Миронова (около стадиона «Спартак»). Развлекать горожан до 17.00 будут спортивные и фитнес-клубы города. Можно будет бесплатно поиграть в боулинг фитболами, биатлон, лазертаг, пострелять по банкам, устроить бои подушками и даже вживую ловить яйца, как волк в популярной в советское время игре. И это еще не все сюрпризы, которые приготовили организаторы. Будет весело!





В это воскресенье оставаться дома будет просто кощунством, ведь в Могилеве пройдет первый в этом году фестиваль красок. Надевайте одежду, которую не жалко, и в 13.00 приходите в Парк аттракционов. Не забудьте захватить деньги на краску. Вход — свободный. Более подробную информацию можно узнать тут .

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