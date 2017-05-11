|
Фестиваль красок, открытие велосезона и семейные игры. Куда сходить в Могилеве в выходные
Большие майские праздники закончились, но есть наконец железобетонная причина как следует отдохнуть вне стен дома —
12 мая
В эту пятницу
13 мая
Долгожданному открытию велосезона в Могилеве быть — погода для этого будет более чем подходящая. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться с 8.30 до 10.30 на площади Ленина у Доски почета. Начало построения — в 10.45. Старт колонны — 11.00. Колонна в сопровождении машины ГАИ проедет 14 км на поляну около деревни Константиновки. Там будут велосоревнования, конкурсы. В этом году организаторы объявили также конкурс на лучший карнавальный костюм и украшение велосипеда.
С собой можно брать еду, напитки и все, что понадобится для отдыха на природе. Все подробности
Новая захватывающая экскурсия по Печерскому лесопарку начнется в 11.00. Старт — от лодочной станции. Темой этого мини-путешествия снова станут вековые деревья. С собой можно брать чай и бутерброды. Подробности
14 мая
Первые могилевские семейные олимпийские игры стартуют в 11.00 в парке 40-летия Победы на улице Миронова (около стадиона «Спартак»). Развлекать горожан до 17.00 будут спортивные и фитнес-клубы города. Можно будет бесплатно поиграть в боулинг фитболами, биатлон, лазертаг, пострелять по банкам, устроить бои подушками и даже вживую ловить яйца, как волк в популярной в советское время игре. И это еще не все сюрпризы, которые приготовили организаторы. Будет весело!
В это воскресенье оставаться дома будет просто кощунством, ведь в Могилеве пройдет первый в этом году фестиваль красок. Надевайте одежду, которую не жалко, и в 13.00 приходите в Парк аттракционов. Не забудьте захватить деньги на краску. Вход — свободный. Более подробную информацию можно узнать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В традиционной подборке - главные события ближайших выходных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии