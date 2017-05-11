|
Бои за выживание: белорусские хоккеисты играют с Францией. Мультимедийный онлайн TUT!
Сборная Беларуси по хоккею проводит пятый матч на чемпионате мира в Париже.
Наши игроки сражаются с хозяевами турнира — командой Франции, которая довольно ярко начала чемпионат. После поражения от Норвегии (2:3) французы одолели Финляндию (5:1), Швейцарию (4:3 ПБ) и в упорной борьбе уступили Канаде (2:3).
У белорусской сборной очков на турнире пока нет. В пассиве нашей сборной поражения от Финляндии (2:3), Чехии (1:6), Канады (0:6) и Швейцарии (0:3).
А накануне матча стало известно, что за команду
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня пятый матч на чемпионате мира в Париже.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии