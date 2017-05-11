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Бои за выживание: белорусские хоккеисты играют с Францией. Мультимедийный онлайн TUT!

12.05.2017 21:01 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по хоккею проводит пятый матч на чемпионате мира в Париже.


Фото: Дарья Бурякина

Наши игроки сражаются с хозяевами турнира — командой Франции, которая довольно ярко начала чемпионат. После поражения от Норвегии (2:3) французы одолели Финляндию (5:1), Швейцарию (4:3 ПБ) и в упорной борьбе уступили Канаде (2:3).

У белорусской сборной очков на турнире пока нет. В пассиве нашей сборной поражения от Финляндии (2:3), Чехии (1:6), Канады (0:6) и Швейцарии (0:3).

А накануне матча стало известно, что за команду не сыграют три ведущих игрока — защитники Владимир Денисов, Роман Граборенко и форвард Андрея Костицына.


  

Беларусь
  0−0  

Франция
 
 
  

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня пятый матч на чемпионате мира в Париже.

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