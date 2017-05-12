Белорусские хоккеисты проиграли в Париже в пятый раз, но разжились одним очком



reuters.com

Проигрывая в Париже 0:2 хозяевам ЧМ-2017, сборная Беларуси завершила основное время в ничью – 3:3. Но по булитам точнее были французы.

повела со счетом 0:2 (отличились Трей и Флери), ввергнули поклонников белорусской сборной в нездоровый пессимизм. Белорусская сборная на игровой день 12 апреля занимала в своей подгруппе последнее место и оставалась единственной сборной на ЧМ-2017, не набравшей ни одного очка.

Но во втором периоде случилось невероятное превращение аутсайдера, критикуемого до этого дня снизу и сверху. Сначала на 26-й минуте Павлович с лету сократил счет – 1:2, а в конце периода (на 37-й минуте) Шарангович сравнял счет – 2:2.

В начале третьего периода белорусы впервые на чемпионате повели в счете после прекрасной комбинации, которую завершил Кулаков – 3:2. Но тут же последовало удаление на 4 минуты Стася. Он сыграл высоко поднятой клюшкой, что привело к рассечению у француза. Но поймавшие кураж белорусские хоккеисты выстояли эти минуты.

Однако напор французов дал свой результат. На 53-й минуте Бельмар пустил от борта шайбу под ловушкой Лаланда – 3:3.

В конце матча белорусы прижали подсевших французов и получили прекрасную возможность выиграть. За менее чем 2 минуты был удален французский хоккеист. Но штурм белорусов принес только попадание в штангу Юэ.

В трехминутном овертайме белорусы вновь получили право сыграть в большинстве после удаления Флери и практически не дали французам войти в свою зону. Но хозяев вновь спасла штанга.

В булитах точнее оказались французы.