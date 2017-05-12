ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские хоккеисты проиграли в Париже в пятый раз, но разжились одним очком

12.05.2017 23:40 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусские хоккеисты проиграли в Париже в пятый раз, но разжились одним очком

reuters.com

Проигрывая в Париже 0:2 хозяевам ЧМ-2017, сборная Беларуси завершила основное время в ничью – 3:3. Но по булитам точнее были французы.

повела со счетом 0:2 (отличились Трей и Флери), ввергнули поклонников белорусской сборной в нездоровый пессимизм. Белорусская сборная на игровой день 12 апреля занимала в своей подгруппе последнее место и оставалась единственной сборной на ЧМ-2017, не набравшей ни одного очка.

Но во втором периоде случилось невероятное превращение аутсайдера, критикуемого до этого дня снизу и сверху. Сначала на 26-й минуте Павлович с лету сократил счет – 1:2, а в конце периода (на 37-й минуте) Шарангович сравнял счет – 2:2.

В начале третьего периода белорусы впервые на чемпионате повели в счете после прекрасной комбинации, которую завершил Кулаков – 3:2. Но тут же последовало удаление на 4 минуты Стася. Он сыграл  высоко поднятой клюшкой, что привело к рассечению у француза. Но поймавшие кураж белорусские хоккеисты выстояли эти минуты.           

Однако напор французов дал свой результат. На 53-й минуте Бельмар пустил от борта шайбу под ловушкой Лаланда – 3:3.

В конце матча белорусы прижали подсевших французов и получили прекрасную возможность выиграть. За менее чем 2 минуты был удален французский хоккеист. Но штурм белорусов принес только попадание  в штангу Юэ.

В трехминутном овертайме белорусы вновь получили право сыграть в большинстве после удаления Флери и практически не дали французам войти в свою зону. Но хозяев вновь спасла штанга.

В булитах точнее оказались французы.                            

     

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проигрывая в Париже 0:2 хозяевам ЧМ-2017, сборная Беларуси завершила основное время в ничью – 3:3. Но по булитам точнее были французы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бои за выживание: белорусские хоккеисты играют с Францией. Мультимедийный онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика